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Выйди на поле в матче «Зенита» и «Краснодара» и помоги своей команде победить! Игра к Winline Derby

Теги Зенит Краснодар натив Ставки

К третьему Winline Derby (первое, «Зенит» – «Спартак» завершилось вничью, во втором «Спартак» обыграл «Краснодар») Sports.ru вместе с букмекерской компанией Winline подготовили тест, в котором читатели должны представить себя начинающим игроком одной из команд. Отвечайте на вопросы, прокачивайте навыки – и помогите своей команде выиграть в Winline Derby!   

В этом тесте многое зависит не только от умения, но и от удачи – при прохождении теста во второй и третий раз результаты ваших решений могут быть совсем другими

 

Понравился тест? Поделитесь результатами в комментариях!

Вот тесты к предыдущим Winline Derby: про историю противостояния «Зенита» и «Спартака» и про то, какой тренерский стиль вам больше подходит – Тедеско или Мусаева.

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