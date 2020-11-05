Выйди на поле в матче «Зенита» и «Краснодара» и помоги своей команде победить! Игра к Winline Derby

К третьему Winline Derby (первое, «Зенит» – «Спартак» завершилось вничью, во втором «Спартак» обыграл «Краснодар») Sports.ru вместе с букмекерской компанией Winline подготовили тест, в котором читатели должны представить себя начинающим игроком одной из команд. Отвечайте на вопросы, прокачивайте навыки – и помогите своей команде выиграть в Winline Derby!

В этом тесте многое зависит не только от умения, но и от удачи – при прохождении теста во второй и третий раз результаты ваших решений могут быть совсем другими.

Понравился тест? Поделитесь результатами в комментариях!