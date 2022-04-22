«Спартаку» – 100 лет! Sports.ru и онлайн-кинотеатр KION сняли фильм о тех, для кого клуб – больше, чем жизнь

История легендарной команды – голосами трех поколений ее преданных болельщиков.

18 апреля московскому «Спартаку» исполнилось 100 лет!

Вековая история самого популярного и титулованного клуба страны полна ярких побед и громких поражений, триумфальных сезонов и темных времен, героев и антигероев. С 1922 года менялось многое: игроки, тренеры, владельцы, домашние стадионы и форма. Но неизменным всегда оставалось одно – любовь миллионов болельщиков по всему миру.

Sports.ru решил присоединиться к празднованию столетнего юбилея и снял документальный фильм «Мы – «Спартак!», который посвятил не традициям и титулам, а главному трофею «Спартака» – его преданным болельщикам. История легендарного клуба и феномен боления за него (подчас не благодаря, а вопреки) раскрываются в картине через истории трех поколений его преданных болельщиков. Посмотреть фильм «Мы – «Спартак!» можно уже сейчас эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. По промокоду KIONSPARTAK вы получите 2 месяца подписки KION бесплатно! Активируйте промокод здесь до 22 мая 2022 года.

Основатели фанатского движения «Спартака» Сергей Митяков, Александр Гуренков и Анатолий Хафизов вспомнят о том, как все начиналось в 70-х: как появилась первая атрибутика и как отправились на первый выезд в Минск. Представитель объединения Fratria и заводящий фанатской трибуны Михаил Дивинский расскажет о фан-движении красно-белых в 90-х и 2000-х, а также о нынешних отношениях клуба и болельщиков. А из истории Яши Полнера зрители узнают, чем живут и как поддерживают «Спартак» его самые юные болельщики.

Также в картине приняли участие: экс-нападающий «Спартака», а ныне футбольный чиновник Никита Симонян, правнучка Николая Старостина Наталья Королева, бывшие футболисты клуба Андрей Тихонов, Максим Калиниченко и Артем Ребров.

Производством фильма занимались студия United от Sports.ru и онлайн-кинотеатр KION. Автор проекта – режиссер-документалист Юрий Чичков, многолетний болельщик «Спартака». Над сценарием картины работала Галина Мосалова. Продюсеры: Софья Шевелева, Тихон Базилевский, Олег Халиулин, Игорь Мишин, Ангелина Ашман (Голикова), Максим Филатов, Инна Дунаева.

Смотрите фильм «Мы – «Спартак!» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. По промокоду KIONSPARTAK вы получите 2 месяца подписки KION бесплатно! Активируйте промокод здесь до 22 мая 2022 года.