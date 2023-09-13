Дерзкие новички, историческая победа «Пармы» и «сотня» «Самары» против чемпиона. Главные сенсации первого круга

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Старт сезона показал, что в условиях возросшей конкуренции безоговорочных фаворитов в Лиге не осталось. Давайте вспомним самые яркие победы дебютантов и андердогов по итогам первого круга.

30 ноября в Казахстане матчем «Астаны» и «Руны» завершился первый круг регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. За эти два месяца в Лиге произошло все, что перед сезоном казалось маловероятным – новички обосновались в зоне плей-офф, побеждавшие на Суперкубке «Локомотив-Кубань» и «Зенит» внезапно столкнулись с проблемами, а обновленный ЦСКА вновь оказался самой стабильной командой. Неожиданными были не только турнирные расклады, но и исходы отдельных противостояний. В этом материале речь пойдет о 5 самых громких сенсациях на старте нового сезона.

«Зенит» – «Уралмаш» – 70:75 (14:14, 24:19, 18:24, 14:18)

Предматчевые расклады

Перед матчем в Санкт-Петербурге хозяева выглядели явным фаворитом. «Зенит» в межсезонье серьезно усилился – в команду пришли звездный снайпер Кайл Курич, бигмен сборной Черногории Боян Дублевич и экс-форвард УНИКСа Винс Хантер. Обновленный состав петербуржцев за 10 дней до старта чемпионата принес клубу Суперкубок Единой Лиги ВТБ и, казалось, должен был победоносно начать сезон матчем с дебютантом Лиги – «Уралмашем».

Сюжет

Первую половину команды провели на равных, что уже было достаточно неожиданно. Но в начале третьей четверти нападение «Зенита», наконец, заработало – хозяева оторвались на 10 очков, а «Уралмаш» начал все чаще завершать атаки на исходе владения. Ситуацию развернул на 180 градусов форвард уральцев Александр Захаров. MVP Суперлиги возглавил рывок своей команды и помог «Уралмашу» сравнять счет. Судьбу противостояния решил Джош Перкинс. Разыгрывающий «заводчан» всю игру испытывал проблемы с реализацией, но в последней атаке исполнил сложнейший бросок через руки защитника, доведя отрыв «Уралмаша» до 5 очков. За оставшиеся 20 секунд петербуржцы не успели отыграть отставание и сенсационно уступили дебютанту Лиги.

Главные роли

Несмотря на то, что автором решающего попадания стал Джош Перкинс, ключевой вклад в победу «Уралмаша» внесли Гарретт Нэвелс и Джавонте Даглас. На двоих американцы набрали 41 очко, включая 10 из 12 последних очков команды в концовке.

«Локомотив-Кубань» – «Парма» – 85:87 ОТ (20:17, 18:16, 22:28, 13:12, 12:14)

Предматчевые расклады

Для «Локо» это был первая домашняя игра сезона. Несмотря на крупное поражение в Матче-открытии сезона против УНИКСом, краснодарцы по-прежнему казались грозной силой. В розыгрыше Суперкубка команда дошла до финала, выбив из борьбы за титул ЦСКА и «Фенербахче». На фоне этих успехов обновленная «ПАРМА» не выглядела слишком опасным соперником для хозяев паркета.

Сюжет

«Локо» лидировал в счете большую часть первой половины, но к середине третьей четверти растерял преимущество. При этом концовка основного времени все равно проходила под диктовку краснодарцев, которые играли при поддержке родного «Баскет-Холла». За 50 секунд до финальной сирены преимущество хозяев составляло 4 очка, но Си Джей Брайс и Айзея Риз своими проходами увели игру в овертайм. В дополнительной 5-минутке (первой овертайм в сезоне!) Брайс окончательно закрепил за собой звание героя. Атакующий перфоманс с 27 очками Си Джей украсил победным броском под сирену, принеся «ПАРМЕ» первую гостевую победу над «Локомотивом» в истории клуба!

Главная роль

«Парма» показала командный баскетбол, но определяющим элементом стала именно игра Си Джей Брайса. Форвард набрал 8 из 27 своих очков в овертайме, став автором первого в сезоне победного броска под сирену.

«Самара» – УНИКС – 104:93 (23:21, 25:29, 28:24, 28:19)

Предматчевые расклады

Хоть УНИКСу и предстояло провести гостевой матч, это никак не влияло на статус фаворита казанской команды. Действующий чемпион подходил к игре с «Самарой» с серией из трех побед со средней разницей «+31».

Сюжет

С самого старта «Самара» держала высокий атакующий темп. УНИКС ни разу не смог оторваться от соперника, а в заключительной четверти и вовсе начал уступать в счете. Нападение казанцев продолжало исправно генерировать открытые броски, но защита не могла найти способ остановить Джастина Роберсона. Разыгрывающий реализовал несколько сложных попыток со средней дистанции, которые помогли поддержать комфортный отрыв хозяев. А трехочковый Джавонте Хокинса за 1:51 до финальной сирены довел лидерство хозяев до 9 очков, что фактически лишило УНИКС шансов на камбек. Итог – в этом матче была оформлена первая сотня сезона, но ее автором неожиданно для всех стала «Самара».

Главные роли

Несмотря на двузначную разницу в счете, заключительная 10-минутка выдалась крайне напряженной. В самый важный отрезок игры выдающуюся эффективность в атаке проявил дуэт Хокинс-Роберсон. На двоих защитники набрали 19 очков за четверть (столько же, сколько весь состав УНИКСа), чем и помогли команде победить.

«Астана» – «Локомотив-Кубань» – 76:68 (20:24, 15:23, 26:4, 17:17)

Предматчевые расклады

Команды подходили к очной встрече с противоположными результатами. В активе «Локо» была действующая серия из 3 побед, а «Астана» в 3 предыдущих встречах потерпела разгромные поражения со средней разницей «-28». Казалось, что краснодарцы наконец почувствовали игру после неоднозначного старта сезона и без проблем справятся с ослабленным коллективом Олега Киселева.

Сюжет

Первая половина проходила под полным контролем «Локо» – уверенные «+12» по итогам двух четвертей и хорошие перспективы на оставшееся игровое время. Однако, казахстанский клуб смог перевернуть ход встречи с ног на голову. «Астана» провела образцовый отрезок с агрессивной защитой, позволив сопернику набрать лишь 4 очка за 10 минут. Казахстанцы выиграли четверть со счетом 26:4, а за 5 минут до окончания основного времени матча вели уже «+15». «Локомотив» предпринял попытку камбэка, но реализация не подвела хозяев в концовке и помогла им уверенно забрать победу.

Главная роль

Рывок «Астаны» в третьей четверти возглавил Маркелл Джонсон. Именно его 9 очков за 2 минуты помогли казахстанцем преодолеть важную психологическую черту – сравнять счет. После попадания защитника из-за дуги хозяева набрали 12 безответных очков, создав себе лидерство, которое удержали до финального свистка.

УНИКС – «Руна» – 83:86 (20:23, 15:17, 21:23, 27:23)

Предматчевые расклады

Перед матчем с действующим чемпионом Лиги «Руна» имела в активе 5 побед, но календарь дебютанта на старте сезона был не самым сложным. Встреча с УНИКСом для москвичей была первым противостоянием с грандом. УНИКС после неожиданной осечки в Самаре продолжил победоносное шествие по сезону. К тому же коллектив Велимира Перасовича играл на домашней площадке, поэтому статус фаворита заслуженно принадлежал именно казанцам.

Сюжет

Первым тревожным звоночком стал стартовый рывок «Руны» – 19:9 в первые 6 минут. УНИКС быстро вернулся в игру и во второй 10-минутке даже повел в счете. Но в третьей четверти москвичи вновь организовали рывок, доведя лидерство уже до «+14». Остаток встречи для казанцев превратился в погоню за соперником, но сократить отставание удалось лишь до 10 очков за минуту до финального свистка. Казалось, победа уже точно останется за «Руной», но УНИКС едва не совершил невозможное – серия перехватов помогла приблизиться к сопернику на расстояние 1 точного 3-очкового. Однако, сверхдальняя трешка Вячеслава Зайцева оказалась неточной – «Руна» все же победила действующего чемпиона Лиги.

Главная роль

Джеремайя Хилл и Алекс Таюс сыграли на своем уровне и внесли весомый вклад в победу «Руны», но разницу в этот вечер сделал именно Алекса Раданов. Быстрые 5 очков от форварда остановили попытку камбэка УНИКСа в начале заключительной четверти и дали возможность москвичам сохранить комфортные «+10». На счету серба было 12 очков, что почти на 60% больше его средней результативности.

Александр ГАЛКИН

Фото: Единая Лига ВТБ