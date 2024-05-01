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3 мин.

Ужасные ошибки Кима, гениальный Кроос, классика Сане. Главные моменты первого матча «Баварии» и «Реала»

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Дисклеймер: Мы не можем показать вам видео во встроенном плеере, потому что у нас нет на это прав. Но мы собрали ссылки, чтобы вы не упустили главные моменты матчей. Вам нужно только кликнуть на картинку!

Полуфинальная стадия Лиги чемпионов стартовала с прекрасного противостояния «Баварии» и «Реала» в Мюнхене. 4 гола, ничейный результат – в этой встрече было много интересного.

RUTUBE вместе с экспертами Sports выделили и разобрали главные моменты этого матча.

Вячеслав Палагин – о первом голе «Реала». Винисиус открыл счет в матче, но лавры может смело поделить с Тони Кроосом. Сначала немец удивил «Баварию» выбором позиции: обычно разыгрывает мяч ближе к левому фланг, тут получил свободу у правого и продвинулся в середину. Потом Кроос наказал техникой: заметил рывок Винисиуса и покатил в свободное пространство.

Роль бразильца – в запутывании Кима. Килиан Мбаппе рассказывал, что любит играться с защитником таким образом: сначала вытянуть, а потом вбежать в пространство. Винисиус повторил трюк француза.

Еще одна деталь гола – реакция самого Кима на ошибку. После удара Винисиуса начал предъявлять претензии Йозуа Киммиху. Вероятно, немец должен был страховать или сокращать пространство, которое оставил Ким. В любом случае «Бавария» не извлекла ошибок: во втором тайме Винисиус мог забивать в абсолютно аналогичном эпизоде.

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Артем Денисов уверен: первый гол «Баварии» после смещения в центр – классика Сане, но с важным нюансом. В первом тайме Лерой Сане играл слева в атаке – нетипичная позиция в 2024-м, обычно выходит справа. Именно направо Томас Тухель передвинул Сане сразу после перерыва, и Лерой забил в привычном стиле: получил мяч в широкой позиции, сблизился с защитником, сместился к центру и пробил.

Нюанс в том, что в подавляющем большинстве случаев Сане бьет в дальний угол. Здесь же бахнул в ближний, явно смутив Андрея Лунина. Вполне возможно, что Лунин с тренером вратарей разбирал удары Сане. Здесь Сане подловил.

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Еще один бенефициар рокировки Тухеля – Мусиала, заработавший пенальти. Мусиала начал матч на правом фланге, после перерыва ушел налево – и там накрутил Лукаса Васкеса, заработав пенальти. Это самый яркий момент; хватало менее значимых эпизодов, где Мусиала побеждал Васкеса. 

11-метровый исполнил Харри Кейн – это уже 14-й успешный пенальти подряд. В последний раз Кейн не забивал с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 в ворота Франции. Большая неудача, но она не надломила Харри. И на всей карьерной дистанции у него почти 87% реализованных пенальти при 73 попытках – высокий показатель.

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Так кто же виноват в ничьей для «Баварии»? У Денисова есть ответ. Две ошибки Кима привели к двум голам «Реала».

Сначала Ким слишком просто допустил забег Винисиуса за спину. Кроос с Вини все четко разыграли, но Ким создал идеальные условия, чтобы подсветить светлую голову Крооса и умение Винисиуса открываться за спины.

Затем Ким привез пенальти, сфолив на Родриго. Ужасающий выбор позиции и очевидное нарушение.

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Фото: RUTUBE

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8 комментариев
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Негениально Ким сыграл, но что сказать об остальных? Как все расположились, посмотрите. А почему не вышел Нойер? Это коллективный ляп. Явная ошибка Кима только при 2-м голе. Ким давно не играл. Вдруг его выпускают под "Реал". Это правильные действия тренера?
+3
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+3
Где смотреть?
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+1
Ответ Vasya Dermenzhi
Где смотреть?
То ли на youtube, то ли на vk, я не понял
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Не смотря на банальные ошибки полуфинал получился отличным.
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Все голы в ближний угол - ошибка вратаря.
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что украшает в этом матче это голевой пас от маэстро крооса в стиле гути!
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Ответ BLIZZARD
То ли на youtube, то ли на vk, я не понял
😂
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Ответ Vadim Slutsky
Негениально Ким сыграл, но что сказать об остальных? Как все расположились, посмотрите. А почему не вышел Нойер? Это коллективный ляп. Явная ошибка Кима только при 2-м голе. Ким давно не играл. Вдруг его выпускают под "Реал". Это правильные действия тренера?
В первом не явная? Если не он виноват, то хз тогда кто
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