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«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты

Натан Аке Натан Аке
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Веселые 3:2 в Кубке Лиги.

Формально клубный футбол в Англии вернулся еще 21 декабря – команды АПЛ играли в 1/8 финала Кубка Лиги уже тогда. Но все ждали 22-го – матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», первой топ-вывески после чемпионата мира.

«Ман Сити» победил 3:2. Увидели классику от Холанда, Де Брюйне и Дарвина

Клопп и Гвардиола немного жаловались на расписание, но в итоге выпустили практически оптимальные составы – вернулись практически все футболисты, кроме игравших в финале ЧМ. 

Уже на 20-й секунде соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд мог забивать – убегал один на один, но запустил мяч в небеса. Впрочем, норвежец отличился уже 10-й минуте – замкнул отличный навес Кевина Де Брюйне. Да, самой продуктивной связке Европы потребовалось всего 9 минут и 59 секунд.

А «Ливерпуль» быстренько сравнял. Матип прибежал в атаку, нашел открывшегося Милнера, который выкатил на удар молодому Карвалью – тот закатил мимо Ортеги (запасного вратаря «Сити», Алиссон и Эдерсон оба пропускали игру).

«Сити» владел преимуществом, но и «Ливерпуль» находил моменты. Один только Дарвин Нуньес дважды пробил мимо дальнего угла из хороших моментов. Но первый тайм так и закончился со счетом 1:1.

А второй начался так, что все моментально забыли про чемпионат мира.

46:05 – Марез идеально принял мяч и пробил в дальний – 2:1.

47:26 – Дарвин Нуньес на фантастической скорости улетел к воротам «Сити» и выкатил Салаху на пустые – 2:2.

Все случилось так стремительно, что чуть-чуть задержавшийся в раздевалке Джеймс Милнер пропустил оба гола. Команды успели обменяться мячами уже к 48-й минуте.

Но «Сити» все-таки дожал: Де Брюйне после разыгранного углового идеально навесил на дальнюю штангу, где совсем забыли Натана Аке. Голландский защитник расстрелял Куивина Келлехера – 3:2.

Мог ли «Ливерпуль» сравнять? Да, мог: Дарвин Нуньес снова убежал к воротам, снова целил в дальний угол, снова мимо. У уругвайца 4 удара – 0 в створ.

3:2 – и «Манчестер Сити» выбивает действующего обладателя трофея из Кубка Лиги.

Юрген Клопп печалился из-за результата, но не из-за качества футбола: «Все голы, которые мы пропустили, были необязательными. А так мы провели хорошую игру. Но недостаточно хорошую, чтобы обыграть «Манчестер Сити». 

Пеп Гвардиола как всегда дипломатичен – похвалил и соперника, и своих игроков: «У «Ливерпуля» очень сильная защита. Я рассыпаюсь в комплиментах перед моими игроками за то, как они сегодня играли».

Немного статистики:

• Холанд и Марез впервые забили «Ливерпулю» за «Манчестер Сити». Еще на одну жертву Эрлинга в Англии стало больше.

• Холанд снова дебютировал в турнире с забитого гола – теперь в Кубке Лиги. До этого покорились чемпионат Норвегии, Лига чемпионов, Бундеслига, кубок и суперкубок Германии, Премьер-лига. Ждем Норвегию на ЧМ или хотя бы на Евро.

• Мохамед Салах стал первым футболистом, забившим 10+ голов «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

• Лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне: сделал 2 ассиста, создал 5 опасных моментов, четырежды возвращал владение в финальной трети поля, отправил 16 кроссов. Сейчас у бельгийца 14 голевых передач в 20 играх этого сезона.

Что дальше в Кубке Лиги?

Турнир уже дошел до стадии 1/4 финала. 

Участники: «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон». 7 из 8 команд – из АПЛ, «Чарльтон» занимает 18-е место в Лиге 1 (третий дивизион).

«Сити» любит Кубок Лиги: недавно побеждал 5 раз за 6 сезонов (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и за всю историю турнира по победам уступает только «Ливерпулю» (8 против 9).

Вряд ли «Ливерпуль» сильно грустит – минус потенциальный трофей, зато разгрузка календаря. Клоппу нужно поднимать команду в таблице АПЛ  в Премьер-лиге (сейчас 6-е место и 22 очка, до зоны ЛЧ – 7 очков).

«Усердно работаю, но иногда бывает скучно». Одинокий Холанд анонсировал возвращение АПЛ

Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
22 декабря, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Холанд, 1:1 – 20 Карвалью, 2:1 – 47 Марез, 2:2 – 48 Салах, 3:2 – 58 Аке.
Манчестер СитиОртега, Льюис, Лапорт, Аканджи (Стоунз, 61), Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 88), де Брюйне, Родри, Палмер (Грилиш, 73), Марез, Холанд (Фоден, 73).
ЛиверпульКеллехер, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 70), Эллиотт (Хендерсон, 57), Милнер (Филлипс, 38), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Салах, Нуньес.
Предупреждения:
Байчетич (35), Родри (79), Фабиньо (79), Кейта (83).

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Phil Noble

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