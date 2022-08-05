«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты

Веселые 3:2 в Кубке Лиги.

Формально клубный футбол в Англии вернулся еще 21 декабря – команды АПЛ играли в 1/8 финала Кубка Лиги уже тогда. Но все ждали 22-го – матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», первой топ-вывески после чемпионата мира.

«Ман Сити» победил 3:2. Увидели классику от Холанда, Де Брюйне и Дарвина

Клопп и Гвардиола немного жаловались на расписание, но в итоге выпустили практически оптимальные составы – вернулись практически все футболисты, кроме игравших в финале ЧМ.

Уже на 20-й секунде соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд мог забивать – убегал один на один, но запустил мяч в небеса. Впрочем, норвежец отличился уже 10-й минуте – замкнул отличный навес Кевина Де Брюйне. Да, самой продуктивной связке Европы потребовалось всего 9 минут и 59 секунд.

А «Ливерпуль» быстренько сравнял. Матип прибежал в атаку, нашел открывшегося Милнера, который выкатил на удар молодому Карвалью – тот закатил мимо Ортеги (запасного вратаря «Сити», Алиссон и Эдерсон оба пропускали игру).

«Сити» владел преимуществом, но и «Ливерпуль» находил моменты. Один только Дарвин Нуньес дважды пробил мимо дальнего угла из хороших моментов. Но первый тайм так и закончился со счетом 1:1.

А второй начался так, что все моментально забыли про чемпионат мира.

46:05 – Марез идеально принял мяч и пробил в дальний – 2:1.

47:26 – Дарвин Нуньес на фантастической скорости улетел к воротам «Сити» и выкатил Салаху на пустые – 2:2.

Все случилось так стремительно, что чуть-чуть задержавшийся в раздевалке Джеймс Милнер пропустил оба гола. Команды успели обменяться мячами уже к 48-й минуте.

Но «Сити» все-таки дожал: Де Брюйне после разыгранного углового идеально навесил на дальнюю штангу, где совсем забыли Натана Аке. Голландский защитник расстрелял Куивина Келлехера – 3:2.

Мог ли «Ливерпуль» сравнять? Да, мог: Дарвин Нуньес снова убежал к воротам, снова целил в дальний угол, снова мимо. У уругвайца 4 удара – 0 в створ.

3:2 – и «Манчестер Сити» выбивает действующего обладателя трофея из Кубка Лиги.

Юрген Клопп печалился из-за результата, но не из-за качества футбола: «Все голы, которые мы пропустили, были необязательными. А так мы провели хорошую игру. Но недостаточно хорошую, чтобы обыграть «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола как всегда дипломатичен – похвалил и соперника, и своих игроков: «У «Ливерпуля» очень сильная защита. Я рассыпаюсь в комплиментах перед моими игроками за то, как они сегодня играли».

Немного статистики:

• Холанд и Марез впервые забили «Ливерпулю» за «Манчестер Сити». Еще на одну жертву Эрлинга в Англии стало больше.

• Холанд снова дебютировал в турнире с забитого гола – теперь в Кубке Лиги. До этого покорились чемпионат Норвегии, Лига чемпионов, Бундеслига, кубок и суперкубок Германии, Премьер-лига. Ждем Норвегию на ЧМ или хотя бы на Евро.

• Мохамед Салах стал первым футболистом, забившим 10+ голов «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

• Лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне: сделал 2 ассиста, создал 5 опасных моментов, четырежды возвращал владение в финальной трети поля, отправил 16 кроссов. Сейчас у бельгийца 14 голевых передач в 20 играх этого сезона.

Что дальше в Кубке Лиги?

Турнир уже дошел до стадии 1/4 финала.

Участники: «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон». 7 из 8 команд – из АПЛ, «Чарльтон» занимает 18-е место в Лиге 1 (третий дивизион).

«Сити» любит Кубок Лиги: недавно побеждал 5 раз за 6 сезонов (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и за всю историю турнира по победам уступает только «Ливерпулю» (8 против 9).

Вряд ли «Ливерпуль» сильно грустит – минус потенциальный трофей, зато разгрузка календаря. Клоппу нужно поднимать команду в таблице АПЛ в Премьер-лиге (сейчас 6-е место и 22 очка, до зоны ЛЧ – 7 очков).

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Phil Noble