Расмус Хейлунд отреагировал на поражение «Ливерпуля» в Лиге Европы

«Ливерпуль» уступил «Аталанте» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы на «Энфилд» со счетом 0:3.

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джанлука Скамакка оформил дубль, а Марио Пашалич позже забил третий гол.

Игрок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд отреагировал на результат матча в социальной сети, поделившись фото победителей, которое подписал: «Mola mia», что на диалекте в Бергамо означает «Не сдавайся».

Хейлунд провел в клубе Серии А один сезон, забил 10 голов в 34 матчах и из «Аталанты» перешел в «МЮ».