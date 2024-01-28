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📹Гарначо дважды не поделился мячом с Хейлундом. Крик форварда «МЮ» услышал весь стадион 😡

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Разозлился на на шутку.

Первый тайм матча Кубка Англии против «Ньюпорта» выдался для форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда не самым удачным. Он практически не получал мяч и не имел моментов.

Его клуб вел со счетом 2:1, однако сам датчанин хоть и пытался открываться в ключевых зонах, но передачи до него не доводили. Партнеры по команде казались слишком нерешительными.

На 30-й минуте Алехандро Гарначо выбрал худший вариант, вернув мяч Антони за пределы штрафной, а не отдав его Хейлунду в центр. Защитники «Ньюпорта» отбились, а Расмус взбешенно стоял и смотрел в сторону аргентинца.

На 81-й минуте ситуация практически повторилась: Хейлунд открылся на линии 11 метров, Гарначо завозился с мячом и потерял его. Датчанин разозлился не на шутку и так громко закричал «Гарначо», что его голос был слышен даже во время телетрансляции.

Форвард свой гол все-таки забил, хорошо подстроившись под отскок от заблокированного удара молодого игрока «Юнайтед» Омари Форсона. Это восьмой гол Хейлунда за «МЮ».

1 комментарий
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Эффект тренировок рядом с Рэшфордом.
«Если мяч у тебя никому не отдавай - даже своим. Я 100 раз так делал, не очкуй»

Гарначо - либо слепой либо тупой. Третьего не дано
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