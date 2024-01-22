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Санчо назвал самого влиятельного игрока «Манчестер Юнайтед» — он тоже ушел при Тен Хаге

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В беседе с клубными СМИ «Боруссии Дортмунд» Джейдон Санчо сказал: «Игра с Криштиану Роналду была мечтой, сбывшейся.

Великий профессионал и один из моих образцов для подражания в детстве. Мне нравится его менталитет. Я благодарен ему за все, чему он меня научил.

Каждый день в своих лучших проявлениях, даже в тренажерном зале, даже во время восстановления».

Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона 2023/24 после ссоры с Эриком тен Хагом.

2 комментария
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Чему он тебя научил бездарь? Рон великий игрок и ситуация с тобой и ним абсолютно разная иди отдыхай!
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Научил как тёлка себя вести и сраться с тренером. Только в случаи с Роном простительно, масштаб футболиста слишком большой
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