Санчо назвал самого влиятельного игрока «Манчестер Юнайтед» — он тоже ушел при Тен Хаге

В беседе с клубными СМИ «Боруссии Дортмунд» Джейдон Санчо сказал: «Игра с Криштиану Роналду была мечтой, сбывшейся.

Великий профессионал и один из моих образцов для подражания в детстве. Мне нравится его менталитет. Я благодарен ему за все, чему он меня научил.

Каждый день в своих лучших проявлениях, даже в тренажерном зале, даже во время восстановления».

Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона 2023/24 после ссоры с Эриком тен Хагом.