Санчо заработал пенальти в матче с «Кельном» и хотел пробить сам: партнер по команде не отдал мяч Джейдону

Джейдон Санчо впервые вышел в стартовом составе за дортмундскую «Боруссию» в субботу против «Кельна» после того, как вернулся на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Англичанин, сделавший результативную передачу на прошлой неделе, заработал пенальти на 58-й минуте, что помогло команде одержать победу со счетом 4:0 на выезде.

Однако Санчо хотел сам реализовать пенальти. Он подошел к Никласу Фуллкругу и попросил мяч.

Но нападающий настоял на том, что он пробьет пенальти, и в итоге забил.

Санчо заменили менее чем через 10 минут.