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Санчо заработал пенальти в матче с «Кельном» и хотел пробить сам: партнер по команде не отдал мяч Джейдону

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Футбол Футбол

Джейдон Санчо впервые вышел в стартовом составе за дортмундскую «Боруссию» в субботу против «Кельна» после того, как вернулся на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Англичанин, сделавший результативную передачу на прошлой неделе, заработал пенальти на 58-й минуте, что помогло команде одержать победу со счетом 4:0 на выезде.

Однако Санчо хотел сам реализовать пенальти. Он подошел к Никласу Фуллкругу и попросил мяч.

Но нападающий настоял на том, что он пробьет пенальти, и в итоге забил. 

Санчо заменили менее чем через 10 минут.

4 комментария
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Наглядный пример, что с Санчо не так. Чуть ли не вырывал мяч у партнера, это прям жесть какая-то. Может и заиграет он в Боруссии, но этот момент- показатель, что ни в одном топ клубе он не сможет задержаться
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Ответ NikitaNik
Наглядный пример, что с Санчо не так. Чуть ли не вырывал мяч у партнера, это прям жесть какая-то. Может и заиграет он в Боруссии, но этот момент- показатель, что ни в одном топ клубе он не сможет задержаться
Заработал пенальти- уже молодец. Но выхватывать мяч у штатного пенальтиста, тем самым хотев кому-то что-то доказать, было изрядно лишним и далеко непрофессионально… Его эго, выше уважения к партнерам по команде…
+9
-1
+8
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