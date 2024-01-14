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«У нас были проблемы»: Тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо в «Юнайтед»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Отвечая на вопрос Sky Sports о его натянутых отношениях с Джейдоном Санчо до его аренды в дортмундской «Боруссии», Эрик тен Хаг сказал: «После того, как он был подписан, до того, как я был здесь, были проблемы.

У нас были проблемы на протяжении всего пути. Так что его пребывание здесь, в «Юнайтед», пока не является успехом. А теперь он вернулся в Дортмунд, и я желаю ему удачи. Я надеюсь, что он добьется успеха, и тогда мы посмотрим, что произойдет».

«Он знает, что ему следует делать, и мы ясно дали это понять. И это также было так ясно и очевидно в его игре. Так что давайте прекратим эту дискуссию. Он в Дортмунде, и мы желаем ему удачи».

2 комментария
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Думаю Сульшер смог бы добиться большего от Санчо чем Тен Хаг просто тренер-нянька ему подходит больше чем про дисциплину
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Ответ Андрей Тишкович
Думаю Сульшер смог бы добиться большего от Санчо чем Тен Хаг просто тренер-нянька ему подходит больше чем про дисциплину
Согласен ,это работало допустим с Погба ,но проблема в том что этого хватает на пол сезона может сезон потом игрок забивает не мячи а на игру .Плюс Эрика тактика и дисциплина минус только в гибкости или точнее ее отсутствий
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