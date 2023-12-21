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Хейлунд признан датским «талантом года»

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Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
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Расмус Хейлунд стал талантом года в Дании.

20-летний футболист оставил свой след на международной арене в прошлом году, ошеломив болельщиков хет-триком в ворота сборной Финляндии в победном матче на стадионе "Паркен" со счетом 3:1.

Хейлунд сыграл решающую роль на пути Дании к Евро-2024. Дании предстоит встретиться со Словенией, Сербией и Англией.

«Для меня это очень много значит. Я невероятно горжусь. Я очень рад и горжусь тем, что получил эту награду».

«Всегда здорово побеждать, и до меня эту награду завоевали многие талантливые футболисты – товарищи по команде и бывшие товарищи по команде». 

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