«МЮ» продолжает прощаться с сэром Бобби Чарльтоном

«Манчестер Юнайтед» продолжает прощаться с сэром Бобби Чарльтоном. Бывший нападающий «МЮ» ушел из жизни в 86 лет 21 октября.

Вчера на «Олд Траффорд» болельщики клуба приходили, чтобы попрощаться с легендой.

Эрик тен Хаг и игроки первой команды оставили записи в книге соболезнований, которая была выставлена вчера на «Олд Траффорд» для всех желающих.

Чарльтон считается одним из величайших футболистов в истории «МЮ». На его счету 249 голов в 758 матчах за команду с 1956 по 1973 год. С манкунианцами он выиграл чемпионат Англии (трижды), Кубок Англии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Англии (четырежды).

Также форвард стал победителем чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии и получил «Золотой мяч» в том же году.