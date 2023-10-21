Рэшфорд трогательно попрощался с сэром Бобби Чарльтоном. Легендарный игрок «Юнайтед» был рядом с Маркусом в самый важный момент его карьеры

Бесчисленное количество игроков стольким ему обязано.

Игроки «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии продолжают делиться своими воспоминаниями о сэре Бобби Чарльтоне, ушедшему из жизни в субботу.

Маркус Рэшфорд тоже не остался в стороне и отдал дань уважения легенде. После вечерней победы над «Шеффилдом» он поделился фотографией, на которой подписывает свой первый профессиональный контракт с «красными дьяволами». Сэр Бобби Чарльтон был рядом с Маркусом в поворотный момент его карьеры.

Нападающий написал в своем инстаграме:

«Свой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» я подписал с сэром Бобби. Спасибо за всю поддержку и советы, которые вы мне предоставили.

Эта победа была для вас и вашей семьи».

За свою карьеру Бобби Чарльтон добился беспрецедентного успеха, приведя свой клуб и национальную сборную к победе на Кубке европейских чемпионов и чемпионате мира 1966 года. Но он он оставил свой след не только в истории футбола, но и сыграл ключевую роль в формировании таких молодых талантов, как Дэвид Бекхэм. Чарльтон помог множеству юных игроков начать свою карьеру и пойти по его стопам.

Память о нем безусловно будет вдохновлять еще многие поколения.