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⚡️ «Юнайтед» взял в Мюнхен 21 футболиста: Магуайр не попал в заявку

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«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на гостевой матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Матч пройдет только завтра, а Эрик тен Хаг сумел обратить внимание на команду уже сегодня.

Сегодня в Мюнхен отправился 21 игрок.

Bayern Munich star Alphonso Davies taunts Man Utd captain Harry Maguire | Football | Metro News

Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек.

Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Ганнибал.

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо, Омари Форсон.

Как вы заметили, защитник Харри Магуайр не попал в заявку клуба на матч с «Баварией».

2 комментария

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Андрей Девил
Hurry Maguire
Our defends are terrified
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3190550.html?sl=1
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