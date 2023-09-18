⚡️ «Юнайтед» взял в Мюнхен 21 футболиста: Магуайр не попал в заявку
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на гостевой матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Матч пройдет только завтра, а Эрик тен Хаг сумел обратить внимание на команду уже сегодня.
Сегодня в Мюнхен отправился 21 игрок.
Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек.
Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс.
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Ганнибал.
Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо, Омари Форсон.
Как вы заметили, защитник Харри Магуайр не попал в заявку клуба на матч с «Баварией».
Our defends are terrified