«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на гостевой матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Матч пройдет только завтра, а Эрик тен Хаг сумел обратить внимание на команду уже сегодня.

Сегодня в Мюнхен отправился 21 игрок.

Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек.

Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Ганнибал.

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо, Омари Форсон.

Как вы заметили, защитник Харри Магуайр не попал в заявку клуба на матч с «Баварией».