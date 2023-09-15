10 комментариев

По данным The Telegraph, Джейдон Санчо позиционирует себя, как жертву двойных стандартов руководства Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

Он считает, что есть серьезные несоответствия в том, как голландский наставник трактует для него определенные правила по сравнению с другими игроками.

Англичанин также недоволен, что тен Хаг публично пожаловался на него. Это и стало основной причиной скандального заявления футболиста в социальных сетях.

Санчо отказывается признавать себя виновным в конфликте и не хочет извиняться перед тренером.

Тен Хаг аналогично не собирается идти «на мировую». Голландец ждет извинений от игрока, либо оставит его вне команды.

Сейчас Джейдон тренируется с молодежной командой. Клуб еще не решил, что делать с футболистом.