United Tweets
Блог

😱 Санчо не будет извиняться перед тен Хагом. У него для этого есть даже две причины!

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы Клубы
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Футбол Футбол

По данным The Telegraph, Джейдон Санчо позиционирует себя, как жертву двойных стандартов руководства Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

Он считает, что есть серьезные несоответствия в том, как голландский наставник трактует для него определенные правила по сравнению с другими игроками.

Англичанин также недоволен, что тен Хаг публично пожаловался на него. Это и стало основной причиной скандального заявления футболиста в социальных сетях.

Sancho 'refusing to back down' from Ten Hag beef; two reasons why he's so annoyed revealed

Санчо отказывается признавать себя виновным в конфликте и не хочет извиняться перед тренером.

Тен Хаг аналогично не собирается идти «на мировую». Голландец ждет извинений от игрока, либо оставит его вне команды.

Сейчас Джейдон тренируется с молодежной командой. Клуб еще не решил, что делать с футболистом.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ranelgee
За тренера. Игрок не может быть больше клуба. Даже такого, клуба, в котором творился бардак последние годы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Тен Хаг красава, просто уничтожает недисциплинированных футболеров. Сначала Кришти выкинул из клуба несмотря на статус, теперь Санчу затоптал и отстранил. Глядишь через сезончик-две МЮ с таким руководителем превратится в нормальный клуб
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ SOSLAN GABACHIEV
А кто там нормальный то из игроков есть? К кому вообще никаких вопросов? Я не говорю про новичков, или тех, кто уже пришел в статусе звезд типа Каземиро и Варана. Кто здесь и сейчас потащит клуб наверх? Истерички Фернандеш и Антони? Старички типа Эванса или Хитона? Вечно подающий надежды Рэшфорд, которому его деятельность вне поля важнее, чем его РАБОТА? Очень удобно винить одного игрока и выставлять его главным творцом неудач, тем самым смещая фокус внимания со своей никчемной работы. Тен Хагу бы самому до конца сезона досидеть, ибо когда в команде не будет Магуайра, Санчо, Марсьяля (как уже нет Роналду, Погба и де Хеа), спрашивать за результат уже будут по итогам его работы. Хотя тогда тренер для середняков найдет себе новую жертву и травля разрастется с новой силой. У голландца даже не хватает смелости снять часть давления с игроков, взяв вину за результаты начала сезона на себя. Ровно так, как это делал Моуринью.
Рэшфорд уже топ игрок на своей позиции тащил совими голами а нет он же для вас "вечно подающий надежд" вы в каком году застряли?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Лапарин
Ответ SOSLAN GABACHIEV
А кто там нормальный то из игроков есть? К кому вообще никаких вопросов? Я не говорю про новичков, или тех, кто уже пришел в статусе звезд типа Каземиро и Варана. Кто здесь и сейчас потащит клуб наверх? Истерички Фернандеш и Антони? Старички типа Эванса или Хитона? Вечно подающий надежды Рэшфорд, которому его деятельность вне поля важнее, чем его РАБОТА? Очень удобно винить одного игрока и выставлять его главным творцом неудач, тем самым смещая фокус внимания со своей никчемной работы. Тен Хагу бы самому до конца сезона досидеть, ибо когда в команде не будет Магуайра, Санчо, Марсьяля (как уже нет Роналду, Погба и де Хеа), спрашивать за результат уже будут по итогам его работы. Хотя тогда тренер для середняков найдет себе новую жертву и травля разрастется с новой силой. У голландца даже не хватает смелости снять часть давления с игроков, взяв вину за результаты начала сезона на себя. Ровно так, как это делал Моуринью.
А почему столько истерики? Какие результаты начала сезона, вы считаете - провальные? Это более чем эмоциональный анализ.
И никто Санчо не винит во всех неудачах, вы какими то шаблонами пытаетесь оценить все. Санчо виноват лишь в том, что не хочет работать по правилам команды с командиром.
Запомним этот наш с вами диалог. Если Вы пронзительно правы, то я признаюсь в излишнем оптимизме...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Чугунов
Автор
Ответ Bego Yusupov
уважаемый Артём Чугунов что такое "либо будет оставит его вне команды"?
Это опечатка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
уважаемый Артём Чугунов что такое "либо будет оставит его вне команды"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
т.е. личные амбиции важнее результата клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ SOSLAN GABACHIEV
А кто там нормальный то из игроков есть? К кому вообще никаких вопросов? Я не говорю про новичков, или тех, кто уже пришел в статусе звезд типа Каземиро и Варана. Кто здесь и сейчас потащит клуб наверх? Истерички Фернандеш и Антони? Старички типа Эванса или Хитона? Вечно подающий надежды Рэшфорд, которому его деятельность вне поля важнее, чем его РАБОТА? Очень удобно винить одного игрока и выставлять его главным творцом неудач, тем самым смещая фокус внимания со своей никчемной работы. Тен Хагу бы самому до конца сезона досидеть, ибо когда в команде не будет Магуайра, Санчо, Марсьяля (как уже нет Роналду, Погба и де Хеа), спрашивать за результат уже будут по итогам его работы. Хотя тогда тренер для середняков найдет себе новую жертву и травля разрастется с новой силой. У голландца даже не хватает смелости снять часть давления с игроков, взяв вину за результаты начала сезона на себя. Ровно так, как это делал Моуринью.
Я забыл тебя, криштибоя, закинуть в ЧС. Ваш однообразный спам мне неинтересен))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ SOSLAN GABACHIEV
А кто там нормальный то из игроков есть? К кому вообще никаких вопросов? Я не говорю про новичков, или тех, кто уже пришел в статусе звезд типа Каземиро и Варана. Кто здесь и сейчас потащит клуб наверх? Истерички Фернандеш и Антони? Старички типа Эванса или Хитона? Вечно подающий надежды Рэшфорд, которому его деятельность вне поля важнее, чем его РАБОТА? Очень удобно винить одного игрока и выставлять его главным творцом неудач, тем самым смещая фокус внимания со своей никчемной работы. Тен Хагу бы самому до конца сезона досидеть, ибо когда в команде не будет Магуайра, Санчо, Марсьяля (как уже нет Роналду, Погба и де Хеа), спрашивать за результат уже будут по итогам его работы. Хотя тогда тренер для середняков найдет себе новую жертву и травля разрастется с новой силой. У голландца даже не хватает смелости снять часть давления с игроков, взяв вину за результаты начала сезона на себя. Ровно так, как это делал Моуринью.
Помимо криштибойства ты еще и пернатый))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий