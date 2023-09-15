10 комментариев

😱 Санчо не будет извиняться перед тен Хагом. У него для этого есть даже две причины!
По данным The Telegraph, Джейдон Санчо позиционирует себя, как жертву двойных стандартов руководства Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».
Он считает, что есть серьезные несоответствия в том, как голландский наставник трактует для него определенные правила по сравнению с другими игроками.
Англичанин также недоволен, что тен Хаг публично пожаловался на него. Это и стало основной причиной скандального заявления футболиста в социальных сетях.
Санчо отказывается признавать себя виновным в конфликте и не хочет извиняться перед тренером.
Тен Хаг аналогично не собирается идти «на мировую». Голландец ждет извинений от игрока, либо оставит его вне команды.
Сейчас Джейдон тренируется с молодежной командой. Клуб еще не решил, что делать с футболистом.
И никто Санчо не винит во всех неудачах, вы какими то шаблонами пытаетесь оценить все. Санчо виноват лишь в том, что не хочет работать по правилам команды с командиром.
Запомним этот наш с вами диалог. Если Вы пронзительно правы, то я признаюсь в излишнем оптимизме...