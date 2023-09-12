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«Это неправильный подход»: легенда «Ливерпуля» раскритиковал обращение «Юнайтед» с Санчо

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В интервью Mirror Робби Фаулер сказал: «Я знаю, это звучит немного цинично, но я не могу отделаться от мысли, что вся ситуация с Джейдоном Санчо подозрительно пахнет классическим желанием убрать игрока.

Возможно, он не тренировался должным образом, как предположил Эрик Тен Хаг. Но у меня такое чувство, что за этим стоит нечто большее.Если клуб чувствует, что они должны выйти и рассказать об этом людям, это вызывает беспокойство, потому что это означает, что ваша дисциплина не работает.

Если возникнет спор, то разрешите его в частном порядке. Я бы не стал критиковать Санчо за такой ответ.

Это неправильный подход».

 

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