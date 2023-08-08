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Дебют Хейлунда за ﻿﻿«Юнайтед» придется подождать. The Athletic назвал сроки восстановления форварда

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Какие игры он пропустит?

«Манчестер Юнайтед» планирует, что Хейлунд дебютирует 3 сентября в матче с «Арсеналом», сообщает Лори Уитуэлл из The Athletic.

20-летний форвард получил небольшую травму спины еще до подписания контракта с манкунианцами, и ему требуется еще несколько недель для реабилитации. Пока Расмус тренируется индивидуально — сегодня он впервые занимался в Каррингтоне, но отдельно от всей команды. Тренерский штаб надеется, что игрок будет готов к поездке на «Эмирейтс» чуть меньше чем через месяц.

Таким образом Хейлунд пропустит три первых тура Премьер-лиги:

  • 14 августа. «Вулверхэмптон» — дома;
  • 19 августа. «Тоттенхэм» — в гостях;
  • 26 августа. «Ноттингем Форест» — дома.

«Юнайтед» предпочитает публично не называть дату его восстановления, учитывая, что последствия травм спины бывают непредсказуемыми. Однако клуб настаивает на том, что Хейлунда это не займет много времени.

 

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