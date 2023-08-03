United Tweets
Блог

«МЮ» вот-вот объявит решение по Гринвуду. Источник внутри клуба рассказал, как к Мэйсону сейчас относятся партнеры

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По данным The Sun, игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Мэйсона Гринвуда после окончании расследования о его нарушениях. В команде считают, что 21-летний футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения, включая попытку изнасилования.

После ареста Гринвуд был отстранен от команды, переговоры о его будущем должны завершиться до начала первого тура нового сезона Премьер-лиги.

В октябре прошлого года Гринвуда были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, сексуальном нападении и неконтролирующем поведении, а судебное разбирательство было назначено на ноябрь. Однако в феврале-2023 Королевская прокуратура сняла с него эти обвинения.

«Все игроки считают, что он заслуживает второго шанса, поскольку с точки зрения закона он невиновен», – говорит источник внутри клуба. – «У него не было возможности обелить свое имя в суде. Обвинения были сняты, поэтому игроки чувствуют, что он остался в подвешенном состоянии.

Они знают, что это будет трудно, но готовы поддержать его. Некоторые из молодых игроков прошли вместе с ним через академию. Они знают, что он совершал ошибки, но ребята, которые с ним общались, говорят, что он сильно повзрослел за последние 18 месяцев и вернется гораздо более мудрым.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Атака из Рэшфорда, Хойлунда, Антони, Гринвуда, Санчо, Гарначо крутая и на долгое время, все молоды. Может Амад и Пельистри подтянутся ещё, но не факт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конечно, парню нужно дать шанск
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кажется Антони за 💯 плотно присядет на скамейку
Рашфорд Хойлун Гринвуд, видимо таким будет основное нападение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чем морозить его всё лето взяли бы с собой на предсезонку и давали бы играть, форму набирать, а щас даже если и решат оставить и дать второй шанс(на что я очень надеюсь, уж очень нравиться мне этот футболист) то ему нужно будет наверстать упущенное. минимум месяц будет вливаться в коллектив, ведь много новых игроков, новый тренер, новая схема игры и так далее. а если и решат отдать в аренду, то и тут было бы лучше если бы он играл в предсезонке, кто захочет брать игрока который год сидел дома и не играл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Держим кулаки за него, пусть порвёт апл со злости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как по мне, аренда на полсезона в сильный клуб была бы очень хорошим вариантом.
Если его вернут, есть ещё почти месяц чтобы найти такой клуб на таких условиях.
За полсезона вернёт игровую форму и в зимой станет реальным усилением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дедушкин самогон
Кажется Антони за 💯 плотно присядет на скамейку Рашфорд Хойлун Гринвуд, видимо таким будет основное нападение
пусть вначале вернётся на 100 процентов.
там фемки многое решают.
надеюсь их не спросят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alexander Yavriantz
Атака из Рэшфорда, Хойлунда, Антони, Гринвуда, Санчо, Гарначо крутая и на долгое время, все молоды. Может Амад и Пельистри подтянутся ещё, но не факт.
Пельистри 80-90 процентов аренда.
Амада тоже хотели почти точно в аренду скинуть ещё на сезон чтобы окончательно заматерел, но видимо из-за травмы колена он останется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vadim Lyfar
Держим кулаки за него, пусть порвёт апл со злости
Пусть бабенцию свою порвет, которая ему это все устроила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий