9 комментариев

«МЮ» вот-вот объявит решение по Гринвуду. Источник внутри клуба рассказал, как к Мэйсону сейчас относятся партнеры
По данным The Sun, игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Мэйсона Гринвуда после окончании расследования о его нарушениях. В команде считают, что 21-летний футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения, включая попытку изнасилования.
После ареста Гринвуд был отстранен от команды, переговоры о его будущем должны завершиться до начала первого тура нового сезона Премьер-лиги.
В октябре прошлого года Гринвуда были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, сексуальном нападении и неконтролирующем поведении, а судебное разбирательство было назначено на ноябрь. Однако в феврале-2023 Королевская прокуратура сняла с него эти обвинения.
«Все игроки считают, что он заслуживает второго шанса, поскольку с точки зрения закона он невиновен», – говорит источник внутри клуба. – «У него не было возможности обелить свое имя в суде. Обвинения были сняты, поэтому игроки чувствуют, что он остался в подвешенном состоянии.
Они знают, что это будет трудно, но готовы поддержать его. Некоторые из молодых игроков прошли вместе с ним через академию. Они знают, что он совершал ошибки, но ребята, которые с ним общались, говорят, что он сильно повзрослел за последние 18 месяцев и вернется гораздо более мудрым.
Рашфорд Хойлун Гринвуд, видимо таким будет основное нападение
Если его вернут, есть ещё почти месяц чтобы найти такой клуб на таких условиях.
За полсезона вернёт игровую форму и в зимой станет реальным усилением.
там фемки многое решают.
надеюсь их не спросят.
Амада тоже хотели почти точно в аренду скинуть ещё на сезон чтобы окончательно заматерел, но видимо из-за травмы колена он останется.