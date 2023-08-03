9 комментариев

По данным The Sun, игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Мэйсона Гринвуда после окончании расследования о его нарушениях. В команде считают, что 21-летний футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения, включая попытку изнасилования.

После ареста Гринвуд был отстранен от команды, переговоры о его будущем должны завершиться до начала первого тура нового сезона Премьер-лиги.

В октябре прошлого года Гринвуда были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, сексуальном нападении и неконтролирующем поведении, а судебное разбирательство было назначено на ноябрь. Однако в феврале-2023 Королевская прокуратура сняла с него эти обвинения.

«Все игроки считают, что он заслуживает второго шанса, поскольку с точки зрения закона он невиновен», – говорит источник внутри клуба. – «У него не было возможности обелить свое имя в суде. Обвинения были сняты, поэтому игроки чувствуют, что он остался в подвешенном состоянии.

Они знают, что это будет трудно, но готовы поддержать его. Некоторые из молодых игроков прошли вместе с ним через академию. Они знают, что он совершал ошибки, но ребята, которые с ним общались, говорят, что он сильно повзрослел за последние 18 месяцев и вернется гораздо более мудрым.