«Юнайтед» выбыл из борьбы за Кейна. По данным The Guardian, Тен Хаг считал Харри главной трансферной целью «МЮ», но при этом тренер понимает, что клубу пришлось бы заплатить слишком много.

«Красные дьяволы» пытаются найти нового нападающего, но поиски осложняют скудный трансферный бюджет и неопределенность с новым владельцем клуба. Разные источники связывают с переездом на «Олд Траффорд» Коло-Муани, Осимхена и Хейлунда.

«МЮ» заинтересовал нападающий из АПЛ.

По данным The Athletic, Олли Уоткинс попал в шорт-лист «Манчестер Юнайтед». В сравнении с другими игроками нападающий «Астон Виллы» обойдется «дьяволам» гораздо дешевле. Тransfermarkt оценивает стоимость англичанина в 32 млн евро.

В прошедшем сезоне Олли провел за клуб 40 матчей, записав на свой счет 16 голов и 6 ассистов. В Кубке лиги Уоткинс забил в ворота «МЮ».

Как вам такой трансфер? Олли впишется в команду Тен Хага?