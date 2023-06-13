«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Муссе Диаби из леверкузенского «Байера», сообщает Daily Mail.

Укрепление левого фланга не считается приоритетом «дьяволов» в это трансферное окно. Но, по данным источника, тренера беспокоит нестабильность Санчо и отсутствие альтернатив Джейдону в команде.

По данным The Sun, Тен Хаг сказал англичанину, что он должен доказать свою способность стать «ключевой фигурой команды в долгосрочной перспективе». Именно поэтому клуб рассматривает возможность подписания нового левого вингера.

«Байер» хочет получить около 65 млн фунтов стерлингов за 23-летнего Диаби. Ранее сообщалось, что за игроком внимательно следят «Арсенал» и «Ньюкасл».

Daily Mail уточняет, что «Юнайтед» поставил свою трансферную деятельность на паузу до тех пор, пока окончательно не будет решен вопрос с поглощением клуба. Предположительно, Глейзеры объявят имя нового владельца «МЮ» на этой неделе.

В этом сезоне Диаби провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов. Джейдон за 41 игру забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Любопытно, что Санчо может вернуться в Бундеслигу, игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

Как вам такая альтернатива? Впишется ли Диаби в «МЮ»?