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«Юнайтед» нацелился на игрока, который может заменить Санчо. Это футболист из Бундеслиги

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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Муссе Диаби из леверкузенского «Байера», сообщает Daily Mail.

Укрепление левого фланга не считается приоритетом «дьяволов» в это трансферное окно. Но, по данным источника, тренера беспокоит нестабильность Санчо и отсутствие альтернатив Джейдону в команде.

По данным The Sun, Тен Хаг сказал англичанину, что он должен доказать свою способность стать «ключевой фигурой команды в долгосрочной перспективе». Именно поэтому клуб рассматривает возможность подписания нового левого вингера.

«Байер» хочет получить около 65 млн фунтов стерлингов за 23-летнего Диаби. Ранее сообщалось, что за игроком внимательно следят «Арсенал» и «Ньюкасл».

Daily Mail уточняет, что «Юнайтед» поставил свою трансферную деятельность на паузу до тех пор, пока окончательно не будет решен вопрос с поглощением клуба. Предположительно, Глейзеры объявят имя нового владельца «МЮ» на этой неделе.

В этом сезоне Диаби провел за «Байер» 48 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов. Джейдон за 41 игру забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Любопытно, что Санчо может вернуться в Бундеслигу, игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

Как вам такая альтернатива? Впишется ли Диаби в «МЮ»?

6 комментариев

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Колено решфорда
В команде как раз вингеров не хватает: Санчо, Рэшфорд, Гарначо, Антони, Эланга, Пелистри, Амад
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Рамиль Кизимов
Если трансферная деятельность действительно поставлена на паузу до продажи клуба, то это конечно очередной эпический "подарок" от американских крыс, грызущихся уже несколько месяцев за каждый доллар. Очередное окно считай в мусорку, даже при удачной продаже клуба опять будут гигантские переплаты на перегретом трансферном рынке и поздние присоединения игроков к команде
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Спартак Уокер
Хороший игрок главное чтобы не испортился как Санчо
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Censormorum
Если в новости есть слова Daily Mail, пропускаем новость. А если в одной новости есть слова Daily Mail и The Sun, то обходим новость за километр, иначе есть риск уделаться.
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Мистер Робот
Ответ Колено решфорда
В команде как раз вингеров не хватает: Санчо, Рэшфорд, Гарначо, Антони, Эланга, Пелистри, Амад
Последние 3 пока что не уровень топ клуба, Гарначо, Антони еще сырые. Остаётся Реш и Санчо… вот тебе и игроки - вингеры наши. Просто на минутку попробуй их представить в сити или реале в основе, да даже на бенче , мне сложно. Вот Эрик и ищет качественных на это место. Кстати в Гарначо я уверен, сезон - другой и будет звездная машина типа Лаутаро. Хейлунд наберется опыта и тоже будет крутой страйкер.
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