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Антони дал Каземиро одно обещание в матче против «Саутгемптона». Но сдержать слово так и не смог

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В 27-м туре АПЛ на «Олд Траффорд» приехал «Саутгемптон» После разгрома на «Энфилде» «красные дьяволы» не могли вновь потерять очки.

Но фортуна отвернулась от команды Тен Хага. На 34-й минуте матча Каземиро получил прямую красную за подкат. Бразилец был очень расстроен, Антони отправился утешать одноклубника.

По информации Sportbible, экс-игрок «Аякса» успел дать уходящему с поля Каземиро обещание: «Я выиграю этот матч для тебя».

Но сдержать свое слово Антони не смог. Матч закончился нулевой ничьей, а игроки и тренер «МЮ» обвинили судью в необъективности.

После матча Антони вновь утешил Каземиро – уже в соцсетях.

6 комментариев

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Malik Seferbekov
Энтони бы для начала научился играть нормально а уж потом такие громкие обещания раздавать! Бегунок и не более того! От Фреда пользы больше!
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Марат Романов
Игрок опция одного удара с левой ноги.3 гола в Апл ,7 сезоне просто провал.ни дриблинга,ни скорости,ни паса.и главное не понятно за счёт чего ему прибавлять ,к концу сезоне фишку со смещением и ударом окончательно все просекут
0
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Руслан Саидов
Тейлор это разочарование, как они судят такие эпизоды, футболист играет в мяч после нога от мяча уходит в сторону ноги соперника
+3
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+3
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Fergi time Cheers
Ответ Rustam Abdullayev
Откуда они узнали что сказал Антони интересно
Спросили у самого Антони.
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Rustam Abdullayev
Откуда они узнали что сказал Антони интересно
+1
-1
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Вовито Бомбито
Он бы сдержал слово, но Тейлор не позволил этому быть
+9
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