В 27-м туре АПЛ на «Олд Траффорд» приехал «Саутгемптон» После разгрома на «Энфилде» «красные дьяволы» не могли вновь потерять очки.

Но фортуна отвернулась от команды Тен Хага. На 34-й минуте матча Каземиро получил прямую красную за подкат. Бразилец был очень расстроен, Антони отправился утешать одноклубника.

По информации Sportbible, экс-игрок «Аякса» успел дать уходящему с поля Каземиро обещание: «Я выиграю этот матч для тебя».

Но сдержать свое слово Антони не смог. Матч закончился нулевой ничьей, а игроки и тренер «МЮ» обвинили судью в необъективности.

После матча Антони вновь утешил Каземиро – уже в соцсетях.