«Мы пережили очень болезненное поражение. В тот день было трудно заснуть, но в футболе нельзя плакать о прошлом», — сказал вингер «Манчестер Юнайтед» Антони после победы над «Бетисом», вспоминая поражение со счетом 0:7.

«Мы знаем, что тренеру приходится тяжелее, поскольку он лицо клуба, которое постоянно дает интервью. Это было тяжело для него, для всех нас, и мы воспринимаем это как урок».

«Он был жесток с нами в нужное время. Но сейчас мы все сосредоточены над тем, что нас ждет впереди. Команда сплочена, и фанаты на нашей стороне. Это самое главное.

Было важно показать реакцию. Я был очень рад видеть фанатов, демонстрирующих свою поддержку.

На этом стадионе всегда 70 000 или более болельщиков, это впечатляет. Они — наше топливо. Мы поставим этот клуб на то место, которого он заслуживает.

Наши болельщики потрясающие. Даже после матча на «Энфилде» мы пошли аплодировать болельщикам, а они подпевали в ответ. У меня мурашки по коже пошли. Я так рад видеть, что они оказывают нам такую ​​же поддержку даже после того неприемлемого результата. И они вернутся, чтобы дать нам топливо против «Саутгемптона» в воскресенье».