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«Было важно показать реакцию. Я был рад видеть фанатов»: Антони доволен ответом «МЮ» на «больное» поражение «Ливерпуля»

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«Мы пережили очень болезненное поражение. В тот день было трудно заснуть, но в футболе нельзя плакать о прошлом», — сказал вингер «Манчестер Юнайтед» Антони после победы над «Бетисом», вспоминая поражение со счетом 0:7.

«Мы знаем, что тренеру приходится тяжелее, поскольку он лицо клуба, которое постоянно дает интервью. Это было тяжело для него, для всех нас, и мы воспринимаем это как урок».

«Он был жесток с нами в нужное время. Но сейчас мы все сосредоточены над тем, что нас ждет впереди. Команда сплочена, и фанаты на нашей стороне. Это самое главное.

Было важно показать реакцию. Я был очень рад видеть фанатов, демонстрирующих свою поддержку.

На этом стадионе всегда 70 000 или более болельщиков, это впечатляет. Они — наше топливо. Мы поставим этот клуб на то место, которого он заслуживает.

Наши болельщики потрясающие. Даже после матча на «Энфилде» мы пошли аплодировать болельщикам, а они подпевали в ответ. У меня мурашки по коже пошли. Я так рад видеть, что они оказывают нам такую ​​же поддержку даже после того неприемлемого результата. И они вернутся, чтобы дать нам топливо против «Саутгемптона» в воскресенье».

 

1 комментарий

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uvfacom
Если нечего писать, лучше не пишите.
Впрочем, если за такой текст через пять минут +20 то мотив понятен.
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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