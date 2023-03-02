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Каземиро выделил пять игроков «Юнайтед», которые определяют качество клуба

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Фред Фред
Футбол Футбол

Некоторые из них − новички.

Хавбек «Юнайтед» Каземиро в интервью United Review выбрал пятерых одноклубников, которые дают больше всего качества команде.

«У каждой команды свой стиль игры. Здесь у меня большая роль в атаке. Стиль игры здесь другой, расстановка, тренер, лига, клуб − все другое. Самое главное − быстро адаптироваться и это то, что я стараюсь делать.

Еще раз повторюсь, что самостоятельно все сделать невозможно. Важны качества товарищей по команде. Есть Лича (Мартинес) и Варан − игроки высокого класса. Кристиан (Эриксен), с которым я долгое время играл вместе, еще один исключительный игрок. Фрединьо, а также Бруну, который играет немного ближе к воротам, он игрок мирового класса».

2 комментария

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94mqhtnw2g
А Рашфорд?
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Тимур Бадыров
Это те игроки которые делают погоду для нападения!
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