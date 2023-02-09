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Санчо забил впервые с сентября 2022-го! «МЮ» организовал камбэк с 0:2 в матче с «Лидсом«🔥

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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"МЮ" устроил огненный матч с "Лидсом" дома. Горели 0:2 в начале второго тайма, но организовали камбэк! 

Первый гол забил Маркус Рэшфорд, а сравнял счет Джейдон Санчо - это его первый гол с сентября 2022 года! 

В последний раз Джейдон забивал 15 сентября "Шерифу" в Лиге Европы. В АПЛ последний гол был в ворота "Лестера" 1 сентября. 

Проблемы у форварда начались еще в начале ноября – травма, непопадание на ЧМ и дальнейшие, как сказал Эрик тен Хаг сложности «в ментальном и физическом плане».

В январе Санчо улетел в Нидерланды, где набирал форму под руководством тренера, предложенного тен Хагом. Несколько недель назад он прилетел обратно в Манчестер и начал тренировки с командой.

1 комментарий

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Mansur Erjanov
Фред вопше не должен играть в основе команды, он не уровень топ лиги Европы тем более топ клуба, его уровень где нибудь в Азии
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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