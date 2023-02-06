Судя по профилю в соцсетях, Мэйсон Гринвуд может в ближайшее время вернуться в состав «МЮ»🔥🔥🔥

С Nike, похоже, уже помирились.

На прошлой неделе с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года.

Полузащитник, однако, не сможет работать с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

Но и здесь, судя по профилю Гринвуда в соцсетях есть явный прогресс. Мэйсон вернул в био своей страницы поминания «МЮ» и технического спонсора Nike – американская компания приостановила сотрудничество с игроком вскоре после новости об обвинениях.