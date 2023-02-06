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Судя по профилю в соцсетях, Мэйсон Гринвуд может в ближайшее время вернуться в состав «МЮ»🔥🔥🔥

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Футбол Футбол

С Nike, похоже, уже помирились.

На прошлой неделе с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года.

Полузащитник, однако, не сможет работать с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

Но и здесь, судя по профилю Гринвуда в соцсетях есть явный прогресс. Мэйсон вернул в био своей страницы поминания «МЮ» и технического спонсора Nike – американская компания приостановила сотрудничество с игроком вскоре после новости об обвинениях.

6 комментариев

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forward1988
очень нужен на правом фланге, а то антонио и санчо нулевые.
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red hikkikomori
А с чего они взяли что с nike помирились? Nike вроде об этом не сообщал. Я тоже могу в соцсетях указать @nikefootball, это не значит что я с ними сотрудничаю
0
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0
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Dm Kznts
ну если его найк простили то и клуб думаю проблем не сделает
+2
0
+2
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Neron
Это очень хороший знак! Наверняка парень сильно настрадался и всё уже понял, не надо его убивать! Надо поддержать! Я надеюсь он сам начал тренировки?
+10
-1
+9
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QWertY
Обязательно вернется! Такой талант на дороге не валяется
+6
-2
+4
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davidrigen@gmail.com
Было бы неплохо.Только сначала думаю попылит в U 23 с полгодика.
+2
-1
+1
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