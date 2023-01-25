Новое празднование голов Маркуса Рэшфорда ушло в народ: Киммих и Жоэлинтон его уже повторили

После возвращения из Катара Маркус Рэшфорд неудержим – он уже 9 раз забил за «МЮ». Кроме того, у англичанина появился новый способ празднования голов – он остается спокоен и указывает пальцем на голову.

Празднование, похоже, пользуется популярностью у нападающих – его уже повторили Жоэлинтон из «Ньюкасла», забив «Саутгемптону» в Кубке Лиги и Йозуа Киммих из «Баварии», когда сравнял счет в матче с «Кельном».

А что, собственно, значит этот жест Маркуса?

Ходят слухи, что это празднование свидетельствует об улучшении психического здоровья игрока. Еще в октябре Рэшфорд рассказал, что в сезоне 2021/22 у него были психологические проблемы.

«В прошлом сезоне у меня были сложности психологического свойства, дело не в моей игре, а в некоторых вещах, которые происходили за пределами поля. Очень часто в прошлом сезоне я был не в подходящем моральном состоянии перед играми», - рассказывал нападающий «МЮ» Sky Sports.

Считается, что новое празднование Маркуса – подтверждение того, что он находится в отличной физической и психологической форме.