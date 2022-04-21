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«Он переходит в один из крупнейших клубов мира»: Ван дер Сар – о трансфере Тен Хага в «МЮ»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отреагировал на назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он сказал: «Четыре с половиной года — хороший срок, но нам бы хотелось, чтобы Эрик оставался в «Аяксе» подольше».

«Он собирается сделать шаг в один из крупнейших клубов мира в фантастической лиге. Мы очень благодарны Эрику за то, чего он добился с «Аяксом», но мы еще не закончили. В конце сезона я буду более подробно вспоминать о его уходе».

Тен Хаг завершит текущий сезон с «Аяксом», который борется за титул чемпиона Голландии.

Голландец возглавит "красных дьяволов" после окончания сезона и, как ожидается, будет активно участвовать в процессе летнего тарнсферного окна.

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