«Сколько ж вы ему, #####, денег дали?» В 1996-м Газзаев наехал на главного тренера «Торпедо» прямо во время матча

Главный эпизод 13-го тура РПЛ – ссора Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова в перерыве дерби. Есть ощущение, что в 1990-е на эту перепалку не обратили бы внимания: в чемпионате России тех времен хватало случаев и пожестче.

Самый яркий случился 11 августа 1996 года.

Газзаев обвинил тренера «Торпедо» в подкупе судьи из-за удаления защитника «Алании»

В тот день на стадионе имени Стрельцова играли «Торпедо» и «Алания». У действующего чемпиона ничего не получалось: уже к 15-й минуте гости получили два гола. В первом тайме владикавказцы так и не смогли забить, а в самом начале второй половины их положение стало совсем уж неприятным.

Контратака «Торпедо», навес с фланга – мяч попадает в руку Омари Тетрадзе. Судья Игорь Синер без раздумий показал защитнику желтую карточку, которая стала для него второй.

«Алания» осталась в меньшинстве, и это привело главного тренера гостей в бешенство. Сначала Валерий Газзаев кричал с бровки на арбитра, а после переориентировался на скамейку соперника. «Сколько ж вы ему, #####, денег дали?» – злобно кинул Газзаев в сторону оппонентов, намекая, естественно, на Синера.

Легендарный Валентин Козьмич Иванов, кажется, опешил от такой наглости. «Денег дали? Денег, #####? Денег, #####!», – только и смог непонимающе переспросить главный тренер «Торпедо».

Диалог попал в объективы камер «Футбольного клуба».

Удивительно, но «Алания» после удаления собралась и сравняла счет – 2:2.

У Тетрадзе не было претензий к судье, а Газзаев еще уколол Иванова на пресс-конференции

Эпизод с удалением Тетрадзе, видимо, стал для Газзаева критической точкой – закипал он давно. К 55-й минуте «Алания» получила четыре предупреждения, соперники – ни одного: этого уже было достаточно, чтобы эмоциональный тренер гостей бурлил от негодования. Учитывая поражение в Глазго от «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов, случившееся за три дня до матча в Москве, можно понять, что нервы Газзаева были на пределе.

Вторая желтая Тетрадзе реально вызвала вопросы. Да, игру рукой никто не оспаривал, но оказалось, что за секунду до нарушения правил боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры. Синер проигнорировал подсказку.

«Не знаю, как и охарактеризовать судейство в прошедшем матче! Неквалифицированное? Произвол? Как можно было удалять Тетрадзе, если нападающий «Торпедо», которому направлялась передача, находился во вне игры? Теперь он, правда, говорит, что таким образом сигнализировал об игре рукой. И с какой стати судья раздал девять предупреждений, хотя игра была негрубой? За что он наказал Яновского? Или Корниенко? Ошибки судьи сломали игру», – продолжал возмущаться Газзаев на пресс-конференции. Отметим, предупреждений все-таки было восемь, и то на две команды – «Алания» в итоге схватила пять желтых.

Кстати, у самого Тетрадзе претензий к арбитру не было: «В эпизоде, когда судья предъявил мне вторую желтую карточку, мяч действительно попал мне в руку. Хотя, как говорится, «по накату», то есть в процессе движения. Я-то знаю, что это было случайно, но в таких эпизодах решения принимает судья в поле, и их не изменит даже президент страны».

После пламенного спича про судейство Газзаев кинул шпильку и в адрес «Торпедо»: «Игра соперника меня ничем не удивила. Как всегда, команда Иванова надеялась на чужие промахи».

Валентин Козьмич интеллигентно на это ничего отвечать не стал. Как и на выкрики Газзаева в свой адрес во время игры.

В 2002-м Иванов сказал, что «Алания» занималась подкупом соперников и судей: его «Торпедо» тоже сливало матч команде Газзаева

Отношения Иванова и Газзаева – отдельная тема. В 2002 году Иванов в интервью «Советскому спорту» заявил, что его команда сдала игру «Алании» в чемпионском сезоне владикавказцев:

«Узнал я об этом случайно. Произошло это так. Спокойно готовимся к игре 1-го тура сезона-1996 с «Жемчужиной». Вдруг раздается звонок, и мне сообщают: «Валентин Козьмич, ваши собираются сдавать игру команде Найденова». Делать нечего, вызываю к себе футболистов.

Дошла очередь до Шустикова. Рассказываю ему об этом, и вдруг он мне в ответ: «Почему вы нас не вызывали в прошлом году, когда сдали Владикавказу?» А у меня даже оснований кого-то подозревать не было! Даже вратаря Пчельникова. Продолжаю с Шустиковым разговор: «Ну а что с «Жемчужиной»?». Отвечает: «Да, звонили, но мы отказались». Сейчас думаю, что если бы тогда не спросил их, то точно сдали бы. Потом же правдоподобность версии со «Спартаком-Аланией» подтвердил администратор московского «Спартака» Александр Хаджи».

Тот матч «Торпедо» проиграло 1:4, имея серьезное преимущество по ударам (14:7) и по угловым (7:1).

«Было ли в советское время судейство объективнее? – продолжил тему Иванов в том самом интервью. – Тогда действительно было чище, но все же некоторые инциденты случались. Помните, в 1972 году чемпионом стала «Заря» из Луганска? Почему это произошло? Все просто. Председателем федерации футбола стал Зинченко, который, в свою очередь, был правой рукой партсекретаря Луганской области Шевченко. Главный тренер той команды Герман Зонин обидится за это, но факт есть факт. В российской истории можно вспомнить «Аланию», ставшую чемпионом в 1995 году. Шотландский «Рейнджерс» показал истинную силу нашего чемпиона».

Сенсационное заявление Иванова осталось незамеченным. Промолчал даже Газзаев. Впрочем, в начале 1997-го он в разговоре с Алексеем Андроновым навсегда закрыл эти вопросы. Попыхивая сигарой, главный тренер «Алании» заявил, что все подобные обвинения – это нелепые домыслы, которые рождаются из зависти к нему.

Из чего родились обвинения в адрес Иванова в августе 1996-го, Газзаев уточнять не стал. Добавим только, что ту перепалку не заметила даже пресса, что уж говорить о штрафах и дисквалификациях, которые сейчас грозят Федотову и Абаскалю.

Фото: torpedo.ru; из личного архива Валерия Газзаева