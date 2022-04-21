В 2003-м судья Иванов отменил гол после просмотра видеоповтора. За 15 лет до ВАР!

Главный провайдер ВАР в мире прекратит сотрудничество с РФС в конце текущего сезона. Теперь нужно искать альтернативу, чтобы не остаться без необходимого оборудования и операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в ВАР-центре.

Придется нам вернуться почти на 20 лет назад, чтобы вспомнить, как обходиться без специальной техники.

21 мая 2003 года в Махачкале «Анжи» и «Ростов» рубились в полуфинале Кубка России. Матч вошел в историю нашего (а то и мирового) футбола – все из-за максимально курьезного события, случившегося в начале второго тайма.

Малавийский форвард гостей Исо Каньенда открыл счет на 49-й минуте. Футболисты «Анжи» тут же окружили арбитра Валентина Иванова с требованием отменить гол, так как, по их мнению, игрок «Ростова» подыграл себе рукой. В то время судей прессовали намного жестче, чем сейчас, поэтому на поле сразу же вспыхнула потасовка между футболистами. И Иванов дрогнул.

Что сделал арбитр ФИФА? Опередил время на годы вперед! Он подбежал к бровке, где оператор «Анжи» с профессиональной видеокамерой любезно предложил судье воспользоваться аппаратурой для просмотра спорного момента.

Рефери несколько раз глянул эпизод и... отменил взятие ворот. Игра возобновилась через 23 минуты при счете 0:0.

Обычная для 2022 года история дорого обошлась Иванову. Коллегия футбольных арбитров строго предупредила одного из лучших судей страны и отстранила его от работы до конца первого круга чемпионата России.

«Я в тот вечер был в Ирландии на юношеском турнире. Иванов позвонил мне и подтвердил, что смотрел видеокамеру. Он сказал, что смотрел запись для того, чтобы снять напряжение, которое было на стадионе. Мы считаем, что он должен был сразу принять решение и не затягивать матч на 23 минуты», – так президент КФА Николай Левников прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что Иванов остается лидером российского судейского корпуса.

Уже летом 2003-го Иванов отработал финал Кубка конфедераций, в котором сборная Франции забрала трофей после золотого гола Тьерри Анри.

Фото: globallookpress.com; sport-express.ru