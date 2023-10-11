Дебют Бедарда в НХЛ: набрал первое очко, показал дриблинг и помог «Чикаго» выиграть. Но в хлам проиграл «точку» Кросби

И чуть не вышел без клюшки.

«Когда Коннору было 8 лет, мой приятель был его тренером, – рассказал во время матча «Чикаго» – «Питтсбург» эксперт Рэй Ферраро. – И он позвал меня посмотреть на этого парня. Я ответил, что не пойду смотреть хоккей 8-летних! И вот, видимо, стоило».

На лед PPG Paints-арены вечером в среду вышли Малкин, Кросби, Карлссон и в целом обновленные «Пингвинс», но трансляция их матча с «Чикаго» была конечно посвящена Коннору Бедарду – первому номеру драфта-2023, надежде «Чикаго», самому звонкому юниору со времен Коннора Макдэвида. За ним внимательно следили камеры, его фотографии выдавали в эфире, о нем говорили комментаторы.

Старт Бедарда не вышел ураганным, но его команда победила, а у самого Коннора – второй ассист и несколько приличных действий.

Вот что еще нужно знать о первой игре новичка; весь остальной хоккей – в моем телеграме.

Бедарда о-о-очень много показывали

Это вполне естественно – и, кстати, не очень раздражало, потому что по факту Бедард не был главным героем на льду и поводов показывать какие-то его опасные моменты было не так много. В итоге передозировки не произошло.

Зато ESPN подсветил кучу интересных вещей.

Например, вот такое – в НХЛ есть ритуал: до начала матча новичок выходит на лед в одиночку. Этот ритуал должен быть совершить и Бедард – прямо перед выходом на лед он понял, что где-то потерял свою клюшку.

У Бедарда уже есть куча фотографий со звездами НХЛ – и теми, кто продолжает карьеру...

и с теми, кто ее уже закончил.

Под рассказ Рэя Ферраро о том, как он не пошел на матч 8-летнего Коннора Бедарда, на ESPN приготовили архивные кадры – как раз с тем, как 8-летний Бедард забивает на детском турнире.

Перед матчем у Бедарда было интервью с Сидни Кросби, в котором Сид дал пару советов о том, как выдержать падающее на молодую звезду давление.

В «Чикаго» куча ветеранов, которые и должны разговаривать с судьями, но те не постеснялись сразу же обращаться к Коннору – в этом моменте ему рассказывают, что у «Блэкхокс» не будет большинства.

Коннор часто оказывался на точке против Кросби

И... это выглядело издевательством.

На самом деле игра на точке – ровно тот пункт, в котором Коннору не то чтобы надо прибавить, а в котором он выглядит пока очень слабо. Из 11 вбрасываний он взял только 2.

Это нетрудно объяснить: большую часть времени матча против Бедарда играли центральные нападающие Малкин и Кросби; но ведь смысл НХЛ как раз в том, что тут собраны лучшие – и в топ-6 почти всех 32 команд играют неслучайные люди.

Первое очко Бедарда: все сделали партнеры

«Я был наименее важным участником этого гола, – справедливо заметил Коннор после матча, – но, разумеется, мне приятно, что он случился».

Все так: Бедард просто передал шайбу партнеру, тот пошел к чужим воротам с броском и Донато добил с пятака.

Но – оставление все равно получилось достаточно интересным.

Коннор показал свой дриблинг

Одна из фишек Бедарда – достаточно эффектный дриблинг, исполняемый не за счет скорости, а за счет очень изобретательных рук и на старте матча его почти не было видно, но к концу кое-что набралось.

В начале попыток обыграть почти не было, потом было несколько неудачных и в итоге получилось несколько интересных.

Например – Бедард нащупал уязвимость Эрика Карлссона при игре без шайбы.

В концовке он пошел в обыгрыш в чужой зоне и создал для партнеров очень опасный момент.

Впрочем, и самому Бедарду показали, что в НХЛ техничных ребят хватает и без него.

В целом Питтсбург был лучше, но упустил матч в концовке

«Пингвинс» было важно выкатить существенную часть своей новообретенной мощи – и с этой точки зрения матч вышел неплохим. «Питтсбург» выглядел гармоничным, посвежевшим, более крепко сбитым. Все его звезды провели неплохой матч (кроме Карлссона, который был хорош с шайбой, а сзади как обычно), было видно глубину состава и какую-то его стать.

Но уйти в отрыв в 3-4 шайбы не получилось, а в конце «Чикаго» воспользовался парой полуслучайных моментов – и взял игру.

Общее впечатление от Бедарда: интересно, но многого не хватает

Как бы объяснить. С одной стороны – Коннор не выпал из матча и не был на площадке лишним, хоть и выходил против суперзвезд – и цифры это подтверждают.

С другой – он играл на позиции первого центра, а первые центры должны определять игру команды. И этому амплуа на уровне НХЛ в первом матче Коннор соответствовал не до конца.

Другое дело, что светлые стороны его игры были видны – и у «Чикаго» точно есть время на эксперименты. Даже тот, что случился этой ночью, закончился успешно – победой и набранными очками.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar; espn.com