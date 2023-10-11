Дебют Бедарда в НХЛ: набрал первое очко, показал дриблинг и помог «Чикаго» выиграть. Но в хлам проиграл «точку» Кросби
И чуть не вышел без клюшки.
«Когда Коннору было 8 лет, мой приятель был его тренером, – рассказал во время матча «Чикаго» – «Питтсбург» эксперт Рэй Ферраро. – И он позвал меня посмотреть на этого парня. Я ответил, что не пойду смотреть хоккей 8-летних! И вот, видимо, стоило».
На лед PPG Paints-арены вечером в среду вышли Малкин, Кросби, Карлссон и в целом обновленные «Пингвинс», но трансляция их матча с «Чикаго» была конечно посвящена Коннору Бедарду – первому номеру драфта-2023, надежде «Чикаго», самому звонкому юниору со времен Коннора Макдэвида. За ним внимательно следили камеры, его фотографии выдавали в эфире, о нем говорили комментаторы.
Старт Бедарда не вышел ураганным, но его команда победила, а у самого Коннора – второй ассист и несколько приличных действий.
Вот что еще нужно знать о первой игре новичка; весь остальной хоккей – в моем телеграме.
Бедарда о-о-очень много показывали
Это вполне естественно – и, кстати, не очень раздражало, потому что по факту Бедард не был главным героем на льду и поводов показывать какие-то его опасные моменты было не так много. В итоге передозировки не произошло.
Зато ESPN подсветил кучу интересных вещей.
Например, вот такое – в НХЛ есть ритуал: до начала матча новичок выходит на лед в одиночку. Этот ритуал должен быть совершить и Бедард – прямо перед выходом на лед он понял, что где-то потерял свою клюшку.
У Бедарда уже есть куча фотографий со звездами НХЛ – и теми, кто продолжает карьеру...
и с теми, кто ее уже закончил.
Под рассказ Рэя Ферраро о том, как он не пошел на матч 8-летнего Коннора Бедарда, на ESPN приготовили архивные кадры – как раз с тем, как 8-летний Бедард забивает на детском турнире.
Перед матчем у Бедарда было интервью с Сидни Кросби, в котором Сид дал пару советов о том, как выдержать падающее на молодую звезду давление.
В «Чикаго» куча ветеранов, которые и должны разговаривать с судьями, но те не постеснялись сразу же обращаться к Коннору – в этом моменте ему рассказывают, что у «Блэкхокс» не будет большинства.
Коннор часто оказывался на точке против Кросби
И... это выглядело издевательством.
На самом деле игра на точке – ровно тот пункт, в котором Коннору не то чтобы надо прибавить, а в котором он выглядит пока очень слабо. Из 11 вбрасываний он взял только 2.
Это нетрудно объяснить: большую часть времени матча против Бедарда играли центральные нападающие Малкин и Кросби; но ведь смысл НХЛ как раз в том, что тут собраны лучшие – и в топ-6 почти всех 32 команд играют неслучайные люди.
Первое очко Бедарда: все сделали партнеры
«Я был наименее важным участником этого гола, – справедливо заметил Коннор после матча, – но, разумеется, мне приятно, что он случился».
Все так: Бедард просто передал шайбу партнеру, тот пошел к чужим воротам с броском и Донато добил с пятака.
Но – оставление все равно получилось достаточно интересным.
Коннор показал свой дриблинг
Одна из фишек Бедарда – достаточно эффектный дриблинг, исполняемый не за счет скорости, а за счет очень изобретательных рук и на старте матча его почти не было видно, но к концу кое-что набралось.
В начале попыток обыграть почти не было, потом было несколько неудачных и в итоге получилось несколько интересных.
Например – Бедард нащупал уязвимость Эрика Карлссона при игре без шайбы.
В концовке он пошел в обыгрыш в чужой зоне и создал для партнеров очень опасный момент.
Впрочем, и самому Бедарду показали, что в НХЛ техничных ребят хватает и без него.
В целом Питтсбург был лучше, но упустил матч в концовке
«Пингвинс» было важно выкатить существенную часть своей новообретенной мощи – и с этой точки зрения матч вышел неплохим. «Питтсбург» выглядел гармоничным, посвежевшим, более крепко сбитым. Все его звезды провели неплохой матч (кроме Карлссона, который был хорош с шайбой, а сзади как обычно), было видно глубину состава и какую-то его стать.
Но уйти в отрыв в 3-4 шайбы не получилось, а в конце «Чикаго» воспользовался парой полуслучайных моментов – и взял игру.
Общее впечатление от Бедарда: интересно, но многого не хватает
Как бы объяснить. С одной стороны – Коннор не выпал из матча и не был на площадке лишним, хоть и выходил против суперзвезд – и цифры это подтверждают.
С другой – он играл на позиции первого центра, а первые центры должны определять игру команды. И этому амплуа на уровне НХЛ в первом матче Коннор соответствовал не до конца.
Другое дело, что светлые стороны его игры были видны – и у «Чикаго» точно есть время на эксперименты. Даже тот, что случился этой ночью, закончился успешно – победой и набранными очками.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 7 Раст (Эллер, Летанг)
- 2:0 – 31 Кросби (Петтерссон, Генцел)
- 2:1 – 35 Донато (Бедард, Влашич)
- 2:2 – 50 Гаттман (Атанасиу, Джонс)
- 2:3 – 55 Дикинсон (Фолиньо, Перри)
- 2:4 – 58 Фолиньо (Дикинсон, Перри)
Теперь на каждую игру Бедарда пост будет?))А как же Тампа, Торонто)
)))Это сделали 176 хоккеистов лиги)
Карлсона обул бы даже Кайгородов))он как то показал ему другу Бернсу что такое быть дергающимся полузащитником.
В любом случае Бедарду удачи, выглядел не плохо, но его класс будет восприниматся серьезно когда он будет "щупать" Петранжело или Йоси
Но что, лучше писать про очередные бредни вертолетной головы или про дебют лучшего игрока поколения?