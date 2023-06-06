После матча признал, что силовой был чистым.

Айкел проводит плей-офф в режиме претендента на «Конн Смайта», выдавая умный, созидательный хоккей в максимально боевой и рабочей команде.

И это не потому, что ему позволяют играть на чистых шайбах. Это потому, что он и сам прекрасный боец.

Пример из второго матча с «Флоридой»: в конце второго периода, когда итог матча был очевиден, Джек с шайбой выходил из зоны, лишний раз опустил голову, а подняв, обнаружил, что его сейчас уничтожит Мэттью Ткачак.

Ткачак щедро вложился в силовой – совершенно, надо признать, чистый – и за Джека в моменте стало страшно. А о чем еще думать, когда так падает человек, которому меняли диск в шейном отделе позвоночника?

Айкел уехал со льда, что-то выкрикивая – и непонятно было, боль это или какое-то недовольство судьями.

Потом был перерыв, и лидер «Вегаса» вернулся, а через пару минут после начала периода показал, что вернулся в полном порядке.

Вытащил шайбу из борьбы у борта, увидел, что Маршессо один накатывает на ворота, и чистенько выкатил тому под завершение.

И счет стал 5:1.

С этим голом есть небольшая проблема, потому что он во многом продолжение проблем «Флориды» в защите, проявившихся в первой игре. Смотрите, Стаал зачем-то валится на правый борт – и зона остается распахнутой для соперника, и Маршессо, по сути, забивает оттуда, где должен был находиться Стаал.

Но эта деталь не так важна именно потому, что игра к тому моменту была сделана – и, по сути, получился просто эпический момент: Айкел вернулся и укрепил заявку на «Конн Смайт Трофи».

И свою, и Маршессо.

После матча Мэттью Ткачак отметил, что если опускаешь голову на синей линии, то не удивляйся такому силовому приему.

Джек согласился: «Я немного замешкался, увидел его в последний момент. Он провел то, что, как я видел, было чистым силовым приемом. Это силовая игра, иногда против тебя будут силовые приемы. Нужно просто двигаться дальше, понимаете?».

Осталось понять, сберегла ли «Флорида» для финала что-то кроме силовых приемов.

Фото: eastnews.ru/Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA