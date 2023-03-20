Николай Коваленко вырос в настоящую звезду.

Плей-офф – ничто без вау-моментов.

Это когда вы на время замираете, а потом вскакиваете, обнимаете рядом сидящих (вне зависимости от степени знакомства), и кричите что-то нецензурное, парадоксальным образом выражая так свою радость.

Этот Кубок Гагарина я смотрю в одну четверть глаза, поэтому вау-моментов видел всего два.

Автора обоих зовут Николай Коваленко.

Впервые он заставил меня подпрыгнуть на самом старте плей-офф, когда одним виражом убрал целую защиту «Динамо».

Второй раз случился на днях – это был необъяснимый, вроде бы случайный, но куражный и на самом деле очень заслуженный гол в ворота СКА: Коля в своем стиле попер на охапку соперников, подобрал отскок от Камалова и настолько уверенно, что даже как-то матеро разобрался с Николаевым.

Обе шайбы не помогли «Торпедо» взять матчи, но они же отлично отражают смысл происходящего с Коваленко в этом плей-офф.

Если коротко, он очень хорош.

Хорошие тренерские системы (слово «системы» не случайно, читайте между строк) выжимают из игроков 100 процентов возможного.

В рамках отличных систем игроки открывают для себя новый уровень возможного.

Коваленко – лучший пример этого явления. Он поиграл в молодежке и в двух сильных командах КХЛ, и все это время я видел в нем хорошего по меркам нашей лиги, пробивного, настырного и цельного в своей манере нападающего. Да, может не первое звено топ-клуба КХЛ, но где-то рядом, миддл-6.

И я искренне не понимаю, почему и «Ак Барс», и «Локо» от него отказались.

Допускаю, там подумали, что потенциал игрока исчерпан.

Хорошо, что так думали не везде.

«И вот я его спрашиваю, – рассказывал еще перед сезоном Ларионов. – «Коль, объясни мне, почему ты идешь один против этих пятерых человек?» – «Игорь Николаевич, а никого не было, некому было отдать».

Ситуация: шайба по центру и перед тобой забор из пяти человек – понятно, ты хочешь не ошибиться и бросить в зону или попытаться обыграть. Но гораздо лучшее решение, когда ты делаешь слоудаун, замедляешься, сводишь эту группу людей под себя, зная то, что [сможешь отдать шайбу партнеру на свободное место]. Для чего дается шея игрокам? Для того чтобы смотрели, крутили головой – поэтому ты должен понимать, что во время этого момента ты должен просканировать площадку всю. Сделать скан, где эти люди были, и понять, где они будут».

Я не следил за прогрессом Коваленко в течение года. Но я хорошо помню, каким он был, и вижу, как он играет в «Торпедо».

Раньше он в основном играл корпусом и усилиями воли. Сейчас он играет с шайбой.

Он на автомате обыгрывает одного из почти любого положения, на любой стадии атаки. Он контролирует дистанцию до соперников и не суетится, даже когда на него катят. Он читает соперников и дает пасы туда, где открывается щелочка.

В этом и есть драматическая перемена в его игре. До «Торпедо» он считался нападающим одного-двух приемов. Сейчас его арсенал существенно вырос. То есть он и был очень уверенным в себе парнем, но это касалось его навыков силовой борьбы, самоотверженности. В «Торпедо» он на таком же уровне овладел чистой техникой. И это разнообразие делает Коваленко в разы опаснее, чем два года назад.

Силовые проходы на месте, но к ним добавилась вероятность остроумного, четко исполненного паса – конечно же, после слоудауна.

Природу прогресса хоккеиста показали последние секунды второй игры серии против СКА. Вбрасывание в чужой зоне. На точке Кручинин. Справа от него, на позиции игрока, который отдаст решающий в матче пас – как раз Коваленко.

Алексей выигрывает шайбу, сбрасывает Николаю, и тот чистенько отдает партнеру. Правда, в этот раз вау-момента не получилось.

В уровне СКА и «Торпедо» до сих пор ощущается небольшая разница, но если летом Нижний найдет себе еще одну такую же историю, как с Коваленко, баланс изменится.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; VK/torpedonn