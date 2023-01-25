Нюландер – идеальная звезда современной НХЛ. Выбил у клуба хорошие (но не заоблачные) деньги и с запасом их оправдал

Петухов – о любимом игроке.

Время – стрела. В ночь с 1 на 2 декабря 2018 года (по московскому времени) закончилась мини-забастовка Вильяма Нюландера. Еще весной истек его первый контракт с «Торонто», второй все никак не заключался – швед, соответственно, не приехал на сборы команды, не тренировался с ней и не играл.

В итоге контракт подписали чуть ли не за секунды до дедлайна – даже мы на Sports.ru занервничали настолько, что следили за каждым шорохом в режиме онлайн; заглянул туда и вспомнил, что на финише отчаялся и заревел о том, что такой хоккеист пропускает год карьеры.

Ф-ф-фить – и с того момента прошли четыре года. Родион, с которым мы вели онлайн, работает на «Первенство.ком» (шутка для тех, кто помнит). В канадских медиа уже обсуждают новый контракт Нюландера.

А он сам набирает 4 очка в матче против «Айлендерс», забивает Сорокину чистым кистевым броском (по нынешнему сезону забить Илье – это прям достижение) и среди прочего отдает вот такую передачу.

Две общие мысли обсуждения, с которыми я совершенно согласен и которые очевидны как кругозор Оскара Кучеры:

1. Новый контракт с Вилли (мы же тут все хоккейная семья, правда?) подпишут заранее. 2. Этот контракт будет прям побольше.

В декабре-2018 Нюландера подписали на кэп-хит в 6,9 с копейками миллионов долларов. По меркам запросов современных звезд это немного, и в тот момент лично для меня эта сумма выглядела каким-то верхом адекватности (должны же были «листья» хоть кому-то из своих звезд не переплатить). Было немного обидно, что ему не досталось миллиона с чем-то сверху просто за лояльность, но в то же время было очевидно, что после трех подряд контрактов 10+ «Торонто» просто неоткуда было вынимать эту доплату.

И Нюландер заиграл на свои деньги. А потом, постепенно, их оправдал, и заиграл на более высоком уровне.

Не могу сказать, что пристально слежу за всеми хоккеистами лиги, но у меня есть ощущение, что в современной НХЛ Нюландер показывает самый планомерный прогресс. Он играет без разрывных сезонов, без претензий на «Харт», «Ришара» и прочие личные награды. Даже в «Торонто» он находится в тени своих братанов – Марнера и Мэттьюса.

Но он никогда и не считался игроком такого масштаба.

При этом «Торонто» без него бы точно загнулся. По набранным очкам Нюландер каждый сезон идет вровень с Таваресом, который зарабатывает 11 млн – как раз на уровне суперзвезды. Это позволяет команде двигаться вперед в дни, когда не идет, например, у Мэттьюса. В этом сезоне Усы не такой разрывной бомбардир, а просто отличный нападающий – и тут как тут Вилли со своими 50+ очками за 40+ матчей.

Его пасы и броски позволяют несколько матчей в сезоне зацепить, а в каких-то попросту победить – для клуба, который своей стратегией выбрал верность четырем конкретным звездам, это очень и очень ценно.

Он играет все больше и больше времени и забирает новые зоны ответственности – например, в прошлом сезоне он много шайб забросил прямо с чужого пятака в большинстве (игрок, которого считают чистым технарем). С прошлого же сезона его начали подключать к работе в меньшинстве.

Очевидное подтверждение постоянного роста – самая простая статистика. Нюландер в каждом сезоне набирает все больше очков. Ковид чуть-чуть сбил подсчеты, но в целом его результативность постоянно растет.

В сезоне-2018/19 он очень мало играл, долго раскатывался и набирал только по пол-очка за матч. Зато в сезоне-19/20 и ковидном, 20/21 – уже по 0,87 и 0,82 очка за игру.

В прошлой регулярке ему не хватило каких-то крошек, чтобы выйти на график очко за матч. А сейчас он набирает 1,17. Это не лучший результат на планете, но он по-прежнему занимает в платежке скромный слот в без малого 7 миллионов.

Но это все – бонус к самому главному факту игры Нюландера в «Торонто». В отличие от своих партнеров, он не валится в плей-офф. Это было особенно здорово видно в первом раунде в 2021-м – Вильям был единственным из большой четверки, кто давал свой уровень и набрал 8 очков в 7 матчах с «Монреалем». Следующим из команды был Керфут. У Мэттьюса было 5 очков.

За четыре раунда плей-офф с 2019 года Нюландер – второй бомбардир команды. У него 19 очков, у Мэттьюса – 20. За это одно очко разницы «Торонто» ежегодно доплачивает Усам почти пять миллионов долларов. Зачем платить больше?

Будет смешно, если менеджмент «Торонто» придумает какую-нибудь дичь и снова затянет с новым контрактом Нюландера; но этого не должно произойти. Клубу будет откуда вытащить два дополнительных миллиона – новое соглашение с Таваресом, если оно будет, точно не будет таким большим (правда, контракт Джонатана заканчивается на год позже, чем контракт Вильяма, так что придется похимичить).

Но главное в том, что, похоже, швед снова честно отработает каждую копейку.

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker, Frank Gunn/The Canadian Press via AP; REUTERS/Dan Hamilton-USA TODAY Sports