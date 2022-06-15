Перри два финала сражался против «Тампы», а теперь сыграет на ее стороне в третьем. Финиш его карьеры – эталон для любого хоккеиста

Отец, просто отец.

Сезон-2017/18 получился для Перри одним из худших за все его время в НХЛ: «Анахайм» вместе с ним сложился в первом раунде под «Сан-Хосе» 0-4, и я приготовился наблюдать концовку карьеры любимого игрока. В последних матчах было довольно очевидно, что почти 33-летний Кори совсем медленный и уже не тянет на место в топ-6.

В конце сентября-2018 пришла новость: травма на раскатке перед выставочной игрой, операция на мениске и боковой связке правого колена, пять месяцев без хоккея.

Вот честно – я думал, что это конец. Такая длительная пауза плюс восстановление, плюс естественный процесс старения. Реально ли это все побороть?

Перри вернулся на лед в том сезоне, провел 31 матч и помог «Анахайму» впервые за много-много лет не выйти в плей-офф, а летом его контракт выкупили.

Вот честно – я думал, что это точно конец. Вот прям точно. Я рассуждал так: на место в топ-6 Перри уже не потянет ни в одном клубе лиги. А зачем тогда ему идти куда-либо еще? Дискомфорт, переезды и все из-за крошечного игрового времени и вообще непонятных перспектив.

Я жестко ошибался, но у меня есть оправдание: тогда перед глазами еще не было примера Кори Перри-2022. Великолепного хоккеиста, который показал, каким должен быть финиш профессиональной карьеры.

Три сезона, три команды, три финала Кубка Стэнли.

В России и в принципе во всем хоккейном мире Перри знают как такого негодяя – ему даже придумали не очень активно используемое прозвище The Worm (ну, в смысле, худой и неприятный). Я прекрасно понимаю, откуда это.

Судя по всему, он каждый матч доставляет соперникам очень много, эм-м, неприятностей. Среди прочего, Перри умудрился подраться с Павлом Дацюком - хоккеистом, имеющим репутацию более-менее святого.

«На льду он вообще такой, гнилой прям, – говорил Миша Сергачев прошлым летом. – Ну прям неприятный. На лицо смотришь и думаешь: «Как дал бы тебе леща».

Но концовка карьеры раскрывает Перри как хоккеиста вообще с другого ракурса. Абсолютно с другого, буквально с противоположного. Вот несколько историй об этом.

• Летом-2019 он понял, что для продолжения карьеры ему нужно еще больше работать над собой и обратился к тренеру по катанию Кейт Макллуэйн, которая работает в Лондоне (Онтарио) – городе, где Перри живет, когда заканчивается сезон. Кейт работала с ним дважды в неделю тем летом – и в последующие два тоже.

• Отыграв в «Тампе» что-то около месяца, Перри получил нашивку «А» на грудь – так тренеры хотели отметить его вклад в раздевалке, его голос, его авторитет.

• Когда Брэйден Пойнт получил травму и стало понятно, что место бампера в первой спецбригаде (это игрок пятака) доверят Перри, он засел с ассистентом главного тренера Джеффом Хелперном за видео – чтобы быть готовым. Это новая для него позиция – Перри в основном играл ниже, за воротами, поэтому подготовка была нужна. В результате у Кори не получается, конечно, так здорово подстраиваться под передачи Кучерова, как это делал Брэйден, но гол с этой позиции он уже забивал – например, «Флориде».

• В момент кризиса в серии с «Рейнджерс» Перри – и это обсуждали на канадском ТВ – выступил в раздевалке с речью, которая начиналась примерно так: «Парни, вы не представляете, как тяжело играть против вас, когда «Тампа» играет правильно».

По поводу места и роли ветерана в «Тампе»-2022 не должно быть иллюзий. Он в среднем играет по 13-15 минут – и иногда меньше. У него реально нет вообще никакой скорости: в серии против мощнейшего «Торонто» это было проблемой – и тогда Перри удерживали на лавке. В одном из матчей он сыграл всего 7 минут.

В регулярке его не выпускали на овертаймы 3-на-3, и в плей-офф он не выходит на лед, когда команды остаются 4-на-4. Примерно так же было и в «Далласе», и в «Монреале».

Но когда он выходит на лед, он четко знает, чем может помочь команде. Он очень много работает над тем, чтобы быть эффективным на этой ограниченной дистанции. Он работает над катанием не для того, чтобы обогнать Пойнта или Марнера, а чтобы быть угрозой в углах, чтобы выскальзывать из-за ворот на пятак, чтобы разбираться с соперниками в ближнем бою – и у него получается.

У Перри по-прежнему светлая голова, и он без проблем может организовать нужный гол неожиданной передачей или даже сыграться с Кучеровым. У него мегатонны опыта: он не дрожит в экстремальных моментах, его голова остается холодной и он может совершить сэйв вместо Василевского, если этого требует момент.

Все, Перри уже ходит пешком, практически стоит и никогда больше не побежит. Но тем и прекрасен хоккей: если ты понимаешь, в чем твоя сила и готов как следует поработать над тем, чтобы ее совершенствовать, тебе помогут организовать игру так, что ты будешь максимально полезен. Полезен настолько, что твоя команда в третий раз подряд выйдет в финал и будет снова сражаться за кубок.

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports