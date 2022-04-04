Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо

Коуч, спасибо за игру.

Хорошо помню, каким сильным было первое впечатление от «Авангарда» Боба Хартли. Не скажу точно, что за матч и как он закончился, но впечатление от игры из памяти не вымыть. Четкая геометрия на льду, скорость, вертикальность и эта фирменная фишка: когда защитник соперника уходил с шайбой за свои ворота, один из нападающих стерег его перед вратарем, а второй – накрывал другого защитника на сильном борту.

Так в КХЛ делали многие команды многих тренеров, но у Хартли это давление двумя работало как часы и смотрелось здорово – поэтому запомнилось. Запомнилась и удивила подготовленность этого давления. Подготовленность нового, явно не местного уровня.

В КХЛ, которая появилась в противовес НХЛ, очень долго подчеркивали богоизбранность происходящего здесь хоккея. Говорили так: не надо смотреть на североамериканский хоккей! У нас свои традиции! Они там играют тупо, как валенки. А у нас комбинации, творчество, реализация игрового потенциала! Не надо нам маленьких площадок, они убивают потенциал наших игроков и наш фирменный стиль!

Об этом, кстати, чаще других говорил Вячеслав Быков, наш, без шуток, блистательный тренер, который в прямом столкновении с примитивным канадским стилем на Олимпиаде получил 3:7.

И какое-то время даже мне казалось, что разница между нами и канадцами именно в этом. Они – бойцы. Мы – креативщики.

А потом приехал Хартли и стало понятно, в чем разница на самом деле.

Разница не в отношении к комбинационному хоккею. Разница в проработке деталей. Типичная наша команда нашего тренера выглядит так, будто в полном составе попадала с лестницы. Вроде все на месте и все мастера, но то тут что-то сломается, то там образуется дыра. Потому что для нашего тренера – мы это до сих пор видим на международном турнире любого уровня – не существует подозрительно большого количества деталей, о которых канадский тренер думает в первую очередь.

Наши клубные тренеры вот только в прошлом сезоне осознанно пришли к тому, чтобы использовать преимущество дальней скамейки. Я серьезно – раньше этим никто специально не пользовался. Через пару лет мы придем к тому, чтобы использовать рекламные паузы (можно выпускать лучших игроков до нее и после, чтобы они сыграли больше времени и при этом отдохнули).

В «Авангарде» сразу было понятно что, зачем и почему – и это было очень приятно видеть в нашем чемпионате. Я видел кучу неорганизованных команд (посмотрите, как играет современный СКА), я видел кучу заорганизованных команд (по-своему красивых), а таких, где все просто работает как надо, у нас еще не было. И вот такую команду сделал Боб Хартли.

Команда как машина – но только не как у ЦСКА и «Ак Барса», а в хорошем смысле.

Это всегда было видно и в отношении к игрокам.

И на уровне отбора: в «Авангарде» всегда было понятно, зачем приходит тот или иной хоккеист и почему именно эти трое собраны в одно звено. Например, когда Омск взял Телегина, было понятно, как его будут использовать – и Иван был в порядке. Когда «Авангард» взял Якупова, тоже было понятно, что на него не будут наседать как на первого бомбардира команды – чего от него, кажется, ждали во всех предыдущих клубах.

И на уровне ежедневной работы: перестановки в звеньях, появление того или иного игрока в составе и, соответственно, выпадание того или иного игрока из состава. В действиях Хартли все и всегда было понятно, потому что он работал в рамках своей системы координат – чисто хоккейной и потому понятной. Зернов был прекрасен в звене с Михеевым в сезоне-2018/19, а потом чуть потерялся – и его обменяли в «Магнитку» на большого, наглого и техничного центра Прохоркина. Коля вылетел из плей-офф раньше, но в сезоне набрал на одно очко больше.

Успех «Авангарда» последние четыре сезона строился на раскрытии потенциала игроков – вот в чем отличие от того же ЦСКА. Там игроки всегда были инструментами. Даже Капризов – посмотрите, как он раскрывается в «Миннесоте». А кто-нибудь помнит хоть один его перфоманс за ЦСКА? Были ли вообще такие перфомансы? Скорее всего, да, но в игре Кирилла, как и всех других игроков ЦСКА, была важнее функция. Рамки были важнее потенциала.

Хартли рассказал нам о наших же игроках кучу интересного. Например, что Илья Михеев – это скоростной форвард точно уровня НХЛ. Вот точно уровня НХЛ и даже, возможно, уровня нашей лучшей сборной. Что Зернов – один из лучших наших скоростных центров (они с Ильей – два больших открытия первого сезона Хартли в России). Что Шарпи (Дамир Шарипзянов) – просто машина по приему бросков на себя и вообще очень яркий защитник. Что Емелин – батя. Играй все они в других командах, мы ничего бы этого не узнали. И Бузова так бы и осталась без кумира.

Про Алексея мне хочется сказать отдельно. В последнем матче Хартли в России он стал главным атакующим игроком команды. В целом это звучит как приговор команде на стадии плей-офф, но другого выхода не было, кому-то нужно было создавать – и Емелин шел вперед, шел в обыгрыш на синей линии. Тренеры ему это доверяли. Вместо того, чтобы объяснять игрокам, в чем они неудачники (есть ощущение, что на этом погорели тренеры сборной в Пекине), Хартли раскрывал их потенциал, доверял и смотрел, что будет.

Это умение, которого напрочь лишены почти все наши тренеры (мне кажется, исключение в этом смысле Илья Воробьев и Олег Знарок) – доверять игрокам.

Это все не позволило «Авангарду» непременно побеждать в каждом матче, но помогло резко добавить в качестве за один сезон и в первый же год выйти в финал. Омск перестал быть взбалмошным местом, а стал реальным контендером, топ-клубом.

Чтобы вы понимали разницу. За время работы Хартли в России «Авангард» сыграл с ЦСКА две серии в плей-офф. В одной проиграл, а во второй – выиграл. За это же время СКА сыграл с ЦСКА три серии – и во всех проиграл.

Конечно, с годами хоккей Хартли перестал так удивлять. Он не потерял в организации, обогатился новыми фишками (ну, например, «Авангард» в последние годы вообще очень спокойно переходил на крайне осторожную игру, на пробросы, на откат и все такое – когда было выгодно), но смотрелся уже знакомо – и поэтому водить хороводы вокруг «Авангарда» в тактическом смысле стало не так интересно.

Но интересно было в других смыслах. Вы могли не заметить, но вместе с Бобом Хартли из плей-офф КХЛ-2022 ушла свобода слова. Еще вчера Илья Воробьев шаровой молнией летал над скамейкой своей команды:

... и развязно командовал журналистами на пресс-конференциях:

«Боб Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него? Он красавец, у него международный опыт в этом и высшая квалификация».

А сегодня как отрубило. Эмоции куда-то пропали, и в серии с «Трактором» тренер «Магнитки» вернулся к мертвому, не несущему никаких смыслов языку пресс-конференций, на котором разговаривают более-менее все наши тренеры:

«Познакомились с соперником, первая игра. Было ясно, что «Трактор» очень грамотно обороняется. Нужно было не делать ошибок, не дарить голы, чтобы потом яростно не отыгрываться».

И понятно почему. Хартли – представитель другой культуры. Он понимает, что это все шоу, и любые выпады в свою стороны примет правильно. А неправильные выпады – пропустит мимо ушей (поэтому, кстати, «Авангард» ни разу за четыре года не ответил Александру Кожевникову, который окончательно дискредитировал себя и свои достижения – и это был очень красивый, хоть и неявный жест) ровно потому, что это хоккей. Игра. Покатушки на льду с палками и черной штукой. Это все очень серьезно, но до определенного момента.

В игре против Хартли Воробьев мог почувствовать себя абсолютно свободным. Дальше – нужно фильтровать, и мы уже видим, как это работает.

Когда стало известно, что Боб Хартли не продлит контракт c «Авангардом», я подумал, что он, представитель великой хоккейной нации, обладатель Кубка Стэнли как тренер, никогда не говорил о том, что он представитель великой хоккейной нации. Он не вспоминал победы, добытые им, не хвастался достижениями предыдущих поколений и вообще не обращался к этому слою. Он просто работал здесь и сейчас, его мысль всегда была направлена в будущее.

В истории КХЛ Хартли останется как человек, который добыл для «Авангарда» долгожданный кубок, но мне кажется, всем нам будет полезнее, если мы проговорим вслух, что к нам приехал представитель во всех смыслах более развитой хоккейной культуры, и постараемся чему-то у него научиться.

Да, он больше не работает в КХЛ, но видосы-то никуда не делись.

Фото: Gettyimages.ru/Bob Hartley, Jeff Vinnick; РИА Новости/Павел Лисицын, Павел Лисицын