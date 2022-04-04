овечкин и седины
Блог

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо

Боб Хартли Боб Хартли
КХЛ КХЛ
Авангард Авангард
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Хоккей Хоккей

Коуч, спасибо за игру.

Хорошо помню, каким сильным было первое впечатление от «Авангарда» Боба Хартли. Не скажу точно, что за матч и как он закончился, но впечатление от игры из памяти не вымыть. Четкая геометрия на льду, скорость, вертикальность и эта фирменная фишка: когда защитник соперника уходил с шайбой за свои ворота, один из нападающих стерег его перед вратарем, а второй – накрывал другого защитника на сильном борту. 

Так в КХЛ делали многие команды многих тренеров, но у Хартли это давление двумя работало как часы и смотрелось здорово – поэтому запомнилось. Запомнилась и удивила подготовленность этого давления. Подготовленность нового, явно не местного уровня.

В КХЛ, которая появилась в противовес НХЛ, очень долго подчеркивали богоизбранность происходящего здесь хоккея. Говорили так: не надо смотреть на североамериканский хоккей! У нас свои традиции! Они там играют тупо, как валенки. А у нас комбинации, творчество, реализация игрового потенциала! Не надо нам маленьких площадок, они убивают потенциал наших игроков и наш фирменный стиль!

Об этом, кстати, чаще других говорил Вячеслав Быков, наш, без шуток, блистательный тренер, который в прямом столкновении с примитивным канадским стилем на Олимпиаде получил 3:7.

И какое-то время даже мне казалось, что разница между нами и канадцами именно в этом. Они – бойцы. Мы – креативщики.

А потом приехал Хартли и стало понятно, в чем разница на самом деле. 

Разница не в отношении к комбинационному хоккею. Разница в проработке деталей. Типичная наша команда нашего тренера выглядит так, будто в полном составе попадала с лестницы. Вроде все на месте и все мастера, но то тут что-то сломается, то там образуется дыра. Потому что для нашего тренера – мы это до сих пор видим на международном турнире любого уровня – не существует подозрительно большого количества деталей, о которых канадский тренер думает в первую очередь.

Наши клубные тренеры вот только в прошлом сезоне осознанно пришли к тому, чтобы использовать преимущество дальней скамейки. Я серьезно – раньше этим никто специально не пользовался. Через пару лет мы придем к тому, чтобы использовать рекламные паузы (можно выпускать лучших игроков до нее и после, чтобы они сыграли больше времени и при этом отдохнули).

В «Авангарде» сразу было понятно что, зачем и почему – и это было очень приятно видеть в нашем чемпионате. Я видел кучу неорганизованных команд (посмотрите, как играет современный СКА), я видел кучу заорганизованных команд (по-своему красивых), а таких, где все просто работает как надо, у нас еще не было. И вот такую команду сделал Боб Хартли.

Команда как машина – но только не как у ЦСКА и «Ак Барса», а в хорошем смысле.

Это всегда было видно и в отношении к игрокам.

И на уровне отбора: в «Авангарде» всегда было понятно, зачем приходит тот или иной хоккеист и почему именно эти трое собраны в одно звено. Например, когда Омск взял Телегина, было понятно, как его будут использовать – и Иван был в порядке. Когда «Авангард» взял Якупова, тоже было понятно, что на него не будут наседать как на первого бомбардира команды – чего от него, кажется, ждали во всех предыдущих клубах.

И на уровне ежедневной работы: перестановки в звеньях, появление того или иного игрока в составе и, соответственно, выпадание того или иного игрока из состава. В действиях Хартли все и всегда было понятно, потому что он работал в рамках своей системы координат – чисто хоккейной и потому понятной. Зернов был прекрасен в звене с Михеевым в сезоне-2018/19, а потом чуть потерялся – и его обменяли в «Магнитку» на большого, наглого и техничного центра Прохоркина. Коля вылетел из плей-офф раньше, но в сезоне набрал на одно очко больше.

Успех «Авангарда» последние четыре сезона строился на раскрытии потенциала игроков – вот в чем отличие от того же ЦСКА. Там игроки всегда были инструментами. Даже Капризов – посмотрите, как он раскрывается в «Миннесоте». А кто-нибудь помнит хоть один его перфоманс за ЦСКА? Были ли вообще такие перфомансы? Скорее всего, да, но в игре Кирилла, как и всех других игроков ЦСКА, была важнее функция. Рамки были важнее потенциала.

Хартли рассказал нам о наших же игроках кучу интересного. Например, что Илья Михеев – это скоростной форвард точно уровня НХЛ. Вот точно уровня НХЛ и даже, возможно, уровня нашей лучшей сборной. Что Зернов – один из лучших наших скоростных центров (они с Ильей – два больших открытия первого сезона Хартли в России). Что Шарпи (Дамир Шарипзянов) – просто машина по приему бросков на себя и вообще очень яркий защитник. Что Емелин – батя. Играй все они в других командах, мы ничего бы этого не узнали. И Бузова так бы и осталась без кумира.

Про Алексея мне хочется сказать отдельно. В последнем матче Хартли в России он стал главным атакующим игроком команды. В целом это звучит как приговор команде на стадии плей-офф, но другого выхода не было, кому-то нужно было создавать – и Емелин шел вперед, шел в обыгрыш на синей линии. Тренеры ему это доверяли. Вместо того, чтобы объяснять игрокам, в чем они неудачники (есть ощущение, что на этом погорели тренеры сборной в Пекине), Хартли раскрывал их потенциал, доверял и смотрел, что будет. 

Это умение, которого напрочь лишены почти все наши тренеры (мне кажется, исключение в этом смысле Илья Воробьев и Олег Знарок) – доверять игрокам.

Это все не позволило «Авангарду» непременно побеждать в каждом матче, но помогло резко добавить в качестве за один сезон и в первый же год выйти в финал. Омск перестал быть взбалмошным местом, а стал реальным контендером, топ-клубом. 

Чтобы вы понимали разницу. За время работы Хартли в России «Авангард» сыграл с ЦСКА две серии в плей-офф. В одной проиграл, а во второй – выиграл. За это же время СКА сыграл с ЦСКА три серии – и во всех проиграл.

Конечно, с годами хоккей Хартли перестал так удивлять. Он не потерял в организации, обогатился новыми фишками (ну, например, «Авангард» в последние годы вообще очень спокойно переходил на крайне осторожную игру, на пробросы, на откат и все такое – когда было выгодно), но смотрелся уже знакомо – и поэтому водить хороводы вокруг «Авангарда» в тактическом смысле стало не так интересно. 

Но интересно было в других смыслах.  Вы могли не заметить, но вместе с Бобом Хартли из плей-офф КХЛ-2022 ушла свобода слова. Еще вчера Илья Воробьев шаровой молнией летал над скамейкой своей команды:

... и развязно командовал журналистами на пресс-конференциях:

«Боб Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него? Он красавец, у него международный опыт в этом и высшая квалификация».

А сегодня как отрубило. Эмоции куда-то пропали, и в серии с «Трактором» тренер «Магнитки» вернулся к мертвому, не несущему никаких смыслов языку пресс-конференций, на котором разговаривают более-менее все наши тренеры:

«Познакомились с соперником, первая игра. Было ясно, что «Трактор» очень грамотно обороняется. Нужно было не делать ошибок, не дарить голы, чтобы потом яростно не отыгрываться».

И понятно почему. Хартли – представитель другой культуры. Он понимает, что это все шоу, и любые выпады в свою стороны примет правильно. А неправильные выпады – пропустит мимо ушей (поэтому, кстати, «Авангард» ни разу за четыре года не ответил Александру Кожевникову, который окончательно дискредитировал себя и свои достижения – и это был очень красивый, хоть и неявный жест) ровно потому, что это хоккей. Игра. Покатушки на льду с палками и черной штукой. Это все очень серьезно, но до определенного момента.

В игре против Хартли Воробьев мог почувствовать себя абсолютно свободным. Дальше – нужно фильтровать, и мы уже видим, как это работает.

Когда стало известно, что Боб Хартли не продлит контракт c «Авангардом», я подумал, что он, представитель великой хоккейной нации, обладатель Кубка Стэнли как тренер, никогда не говорил о том, что он представитель великой хоккейной нации. Он не вспоминал победы, добытые им, не хвастался достижениями предыдущих поколений и вообще не обращался к этому слою. Он просто работал здесь и сейчас, его мысль всегда была направлена в будущее.

В истории КХЛ Хартли останется как человек, который добыл для «Авангарда» долгожданный кубок, но мне кажется, всем нам будет полезнее, если мы проговорим вслух, что к нам приехал представитель во всех смыслах более развитой хоккейной культуры, и постараемся чему-то у него научиться.

Да, он больше не работает в КХЛ, но видосы-то никуда не делись.

Перестройкой «Металлурга» Воробьев доказал, что он один из лучших тренеров эпохи. Третий кубок для него вполне реален

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее из КХЛ, у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд

Фото: Gettyimages.ru/Bob Hartley, Jeff Vinnick; РИА Новости/Павел Лисицын, Павел Лисицын

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные