«Барса» примеряет золото, «ПСЖ» двигает эмблему в центр, «Лестер» возвращает 1970-е. Свежая партия новых форм

Разглядываем.

Европейские клубы представляют новые комплекты форм, а мы внимательно их рассматриваем. В конце мая уже собирали новинки «Ман Сити», «Арсенала», «РБ Лейпцига», «Реала», «Монако», «Боруссии», «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля», «Баварии», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэма», «Интера», «Милана» и «Атлетико».

Пришло время следующей партии.

«Аякс»

Одна из главных деталей новой домашней формы – золотые полоски на манжете и воротнике. Золотыми будут и фамилии игроков на спине – истинно чемпионская привилегия.

«Лестер»

«Лестер» сохранил традиционные синие цвета с белыми вкраплениями. Из новшеств – воротник с V-образным вырезом. Домашняя форма черпает вдохновение у комплектов образца 1970-х и 1980-х – тогда в подобных футболках бегали Гари Линекер и Алан Смит. А новую форму помогал создавать Джейми Варди.

«ПСЖ»

Основной цвет нового комплекта – традиционный для клуба темно-синий. На груди размещена вертикальная белая полоса, а по бокам от нее – две более узких красных. Эмблема «ПСЖ» – в центре.

А еще сменился спонсор: вместо парижского гостиничного оператора Accor на футболки теперь нанесен логотип авиакомпании Qatar Airways, которая с 2020 года была премиальным партнером клуба.

«Порту»

«Болельщики «Порту» очень активные и страстные – мы знаем, как важно для них видеть, что мы чтим наши цвета и наши традиции», – так прокомментировал новую форму капитан португальского гранда Пепе.

Защитник прав – клуб настолько чтит цвета и традиции, что изменений минимум.

«Спортинг»

Форма «Спортинга» представлена традиционными белыми и зелеными горизонтальными полосками, дизайн гетр выполнен в схожей стилистике. Зато шорты домашнего комплекта будут черного цвета.

«Лион»

Новая домашняя форма «Лиона» от adidas подчеркивает ДНК, используя три цвета: белая основа с синими и красными полосами по центру – впервые с сезона-2016/17 они помещены в центр основного комплекта. Также на новых джерси «Лиона» – воротник с круглым вырезом и фирменные три полоски на плечах в клубных цветах.

«Ньюкасл»

Новая домашняя форма «Ньюкасла» оформлена в классических цветах – с довольно широкими вертикальными полосами.

Гораздо более резонансным получился релиз третьей формы – она похожа на экипировку сборной Саудовской Аравии, за что клуб раскритиковали после появления фотографий в соцсетях в мае.

«Вест Хэм»

Бордовый цвет с голубыми вставками стал основой и на следующий сезон. Зато с классическими полосами на плечах Umbro решил поэкспериментировать – их заменили на небрежные элементы, вдохновленные культурой граффити. Сам комплект построен на основе формы сезона-1992/93, когда лондонский клуб выиграл Чемпионшип.

«Барселона»

Вторая форма «Барселоны» вдохновлена олимпийскими медалями, поэтому золотой цвет стал основным. Как пишет пресс-служба клуба, золотой цвет символизирует олимпийские ценности: упорство, амбиции и постоянное стремление к самосовершенствованию.

В дизайне присутствуют и олимпийские кольца – они нанесены на рукава. Также на футболке прослеживается контур карты Барселоны.

Фото: Instagram/lcfc, afcajax, psg, fcporto, fcporto, sportingclubedeportugal, ol, westham, fcbarcelona; nufc.co.uk