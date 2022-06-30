Стилистические разногласия
Блог

«Барса» примеряет золото, «ПСЖ» двигает эмблему в центр, «Лестер» возвращает 1970-е. Свежая партия новых форм

Барселона Барселона
Лион Лион
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
Спортинг Спортинг
ПСЖ ПСЖ
Аякс Аякс
Лестер Лестер
Порту Порту
Футбол Футбол

Разглядываем.

Европейские клубы представляют новые комплекты форм, а мы внимательно их рассматриваем. В конце мая уже собирали новинки «Ман Сити», «Арсенала», «РБ Лейпцига», «Реала», «Монако», «Боруссии», «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля», «Баварии», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэма», «Интера», «Милана» и «Атлетико».

Пришло время следующей партии.

«Аякс»

Одна из главных деталей новой домашней формы – золотые полоски на манжете и воротнике. Золотыми будут и фамилии игроков на спине – истинно чемпионская привилегия. 

«Лестер»

«Лестер» сохранил традиционные синие цвета с белыми вкраплениями. Из новшеств – воротник с V-образным вырезом. Домашняя форма черпает вдохновение у комплектов образца 1970-х и 1980-х – тогда в подобных футболках бегали Гари Линекер и Алан Смит. А новую форму помогал создавать Джейми Варди. 

«ПСЖ»

Основной цвет нового комплекта – традиционный для клуба темно-синий. На груди размещена вертикальная белая полоса, а по бокам от нее – две более узких красных. Эмблема «ПСЖ» – в центре.

А еще сменился спонсор: вместо парижского гостиничного оператора Accor на футболки теперь нанесен логотип авиакомпании Qatar Airways, которая с 2020 года была премиальным партнером клуба.

«Порту»

«Болельщики «Порту» очень активные и страстные – мы знаем, как важно для них видеть, что мы чтим наши цвета и наши традиции», – так прокомментировал новую форму капитан португальского гранда Пепе. 

Защитник прав – клуб настолько чтит цвета и традиции, что изменений минимум.

«Спортинг»

Форма «Спортинга» представлена традиционными белыми и зелеными горизонтальными полосками, дизайн гетр выполнен в схожей стилистике. Зато шорты домашнего комплекта будут черного цвета.

«Лион»

Новая домашняя форма «Лиона» от adidas подчеркивает ДНК, используя три цвета: белая основа с синими и красными полосами по центру – впервые с сезона-2016/17 они помещены в центр основного комплекта. Также на новых джерси «Лиона» – воротник с круглым вырезом и фирменные три полоски на плечах в клубных цветах.

«Ньюкасл»

Новая домашняя форма «Ньюкасла» оформлена в классических цветах – с довольно широкими вертикальными полосами. 

Гораздо более резонансным получился релиз третьей формы – она похожа на экипировку сборной Саудовской Аравии, за что клуб раскритиковали после появления фотографий в соцсетях в мае. 

«Вест Хэм»

Бордовый цвет с голубыми вставками стал основой и на следующий сезон. Зато с классическими полосами на плечах Umbro решил поэкспериментировать – их заменили на небрежные элементы, вдохновленные культурой граффити. Сам комплект построен на основе формы сезона-1992/93, когда лондонский клуб выиграл Чемпионшип.

«Барселона»

Вторая форма «Барселоны» вдохновлена олимпийскими медалями, поэтому золотой цвет стал основным. Как пишет пресс-служба клуба, золотой цвет символизирует олимпийские ценности: упорство, амбиции и постоянное стремление к самосовершенствованию.

 В дизайне присутствуют и олимпийские кольца – они нанесены на рукава. Также на футболке прослеживается контур карты Барселоны. 

Новые формы топ-клубов: «Реал» удивляет шрифтом, «МЮ» возвращает воротник эпохи Кантона

Фото: Instagram/lcfcafcajaxpsgfcportofcportosportingclubedeportugalolwesthamfcbarcelonanufc.co.uk

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные