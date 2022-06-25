Холанд – король пестрых принтов: от цветастой футболки со львом до фламинго и леопардов

Эрлинг Холанд любит не только ярко играть, но и эффектно одеваться. Скандинавская сдержанность – это не про новичка «Ман Сити». Только взгляните на наряды, которые он выбирает вне поля.

Начнем с красно-белого костюма Dolce & Gabbana за 1240 евро (верх – 645 евро, низ – 595), в котором норвежец в мае прошлого года летал на Гран-при Монако («Формула-1»). Кроссовки и рюкзак, кстати, тоже от D&G. Эрлинг обожает этот бренд, поэтому к нему мы еще не раз вернемся.

Три недели спустя Холанд продолжал наслаждаться отпуском в любимом Dolce & Gabbana. На этот раз рубашка оказалась дороже, чем весь прошлый костюм: верх – 1250 евро, низ – 995.

Тот отдых на греческом острове Миконос получился запоминающимся. На одной из вечеринок Эрлинг тусил вместе с Риядом Марезом (на фото ниже НЕ Марез, если что) – многие уже тогда заподозрили, что алжирец мог зазывать норвежца в «Сити».

Вскоре Холанда засняли на яхте, где он появился уже в светлом акварельном наряде от Louis Vuitton. В комплект вошли: рубашка за 690 евро, шорты и шляпа – по 590 и шлепанцы – 420.

А как вам такая цветастая футболка со львом? 575 евро – и она ваша.

Когда кажется, что Эрлинг уже не может удивить, он поднимает ставки. Ловите комплект с розовыми фламинго!

В таком леопардовом комплекте Холанд встречал 2022 год. Да, этот и два предыдущих принта снова дело рук Dolce & Gabbana.

Для съемки в журнале норвежцу подобрали образ посдержаннее, но от Dolce & Gabbana не отказались.

Такое летнее фото Холанд запостил на прошлой неделе.

А вот самый свежий образ: Холанд в британском Burberry – готовится покорять АПЛ.

Как вам чувство стиля норвежца?

Фото: instagram.com/erling.haaland