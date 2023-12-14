Экс-игрок НБА о странностях Грина: «СМИ продвигают европейцев в НБА, а он лупит их один за другим. Продолжай!»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что странные поступки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина связаны с национальностью игроков:

«Я понимаю, что делает Дрэй. Он убирает этих европейцев один за другим. СМИ продвигают европейцев в НБА, а ты их душишь и лупишь. Я-то все вижу. Продолжай!».

Соведущий шоу Грина подметил, что это только второй случай, на что Аренас ответил:

«Давай еще шесть-семь раз так же».

Последние два удаления Грина – за удушающий против француза Руди Гобера и удар по лицу боснийца Юсуфа Нуркича.