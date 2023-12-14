Sportsdaily
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Экс-игрок НБА о странностях Грина: «СМИ продвигают европейцев в НБА, а он лупит их один за другим. Продолжай!»

Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
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Баскетбол Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что странные поступки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина связаны с национальностью игроков:

«Я понимаю, что делает Дрэй. Он убирает этих европейцев один за другим. СМИ продвигают европейцев в НБА, а ты их душишь и лупишь. Я-то все вижу. Продолжай!».

Соведущий шоу Грина подметил, что это только второй случай, на что Аренас ответил:

«Давай еще шесть-семь раз так же».

Последние два удаления Грина – за удушающий против француза Руди Гобера и удар по лицу боснийца Юсуфа Нуркича.

 

3 комментария
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Нафига я вижу пост про сильно загорелых в ветке про какей? Админами бландинак набрали?!
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Вот интересно, Аренас Новую Зеландию тоже к Европе причисляет?)))
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Одного грека тоже будет бить?
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