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«Филадельфия» хочет за Хардена защитника уровня «МВЗ». У игрока испорчены отношения с клубом

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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о ситуации со звёздой «Филадельфии» Джеймсом Харденом.

«Мотивация Дэрила Мори в том, чтобы в «Филадельфию» пришёл другой защитник уровня Матча всех звёзд — что бы он ни получил от «Клипперс».

Ему нужен игрок, которым он мог бы заменить Хардена. Это может затянуться в течение сезона», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

Ранее Харден настаивал на обмене и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство игрок испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори, Харден даже называл его «лжецом».

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку - Blogg на паркете - Блоги - Sports.ru

1 комментарий

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iglusis
Рассел Уэстбрук?
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