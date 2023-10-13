«Филадельфия» хочет за Хардена защитника уровня «МВЗ». У игрока испорчены отношения с клубом

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о ситуации со звёздой «Филадельфии» Джеймсом Харденом.

«Мотивация Дэрила Мори в том, чтобы в «Филадельфию» пришёл другой защитник уровня Матча всех звёзд — что бы он ни получил от «Клипперс».

Ему нужен игрок, которым он мог бы заменить Хардена. Это может затянуться в течение сезона», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

Ранее Харден настаивал на обмене и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство игрок испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори, Харден даже называл его «лжецом».