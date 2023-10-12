Роскошная жизнь Макса Ферстаппена : от частного самолета до автопарка в стиле Джеймса Бонда

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен живет роскошной жизнью вдали от трассы.

Неудержимый Макс заработал 165 миллионов фунтов своим талантом. У него также есть парк автомобилей, роскошная квартира на берегу моря в Монако и потрясающая девушка Келли Пике.

Давайте поближе познакомимся с жизнью гонщика.

Макс Ферстаппен сейчас является одним из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.

В прошлом году он подписал выгодный пятилетний контракт с Red Bull. По сообщениям, речь идет о сумме в 45 миллионов фунтов в год.

Макс также получает отличные бонусы от рекламных соглашений с такими брендами, как G-Star RAW, Red Bull и EA Sports.

У голландца есть собственная компания по продаже кепок, одежды и аксессуаров.

Макс встречается с 34-летней Келли, дочерью Нельсона Пике, в течение последних трех лет.

Хотя состояние ее отца превышает 164 миллиона фунтов, Келли сделала себе имя как модель, агент по связям с общественностью и автомобильный обозреватель.

Келли училась в колледже Мэримаунт Манхэттен в Нью-Йорке, где окончила факультет международных отношений по специальности политология и экономика.

До романа с Максом она была в отношениях с российским пилотом Даниилом Квятом, от которого у нее есть дочь Пенелопа.

Как и его коллеги-гонщики Формулы-1 Ландо Норрис и Валттери Боттас, Макс выбрал Монако своим домом, где он живет в квартире стоимостью 13 миллионов фунтов с видом на Средиземное море. Он поддерживает свою физическую форму, занимаясь на балконе, оборудованном тренажерами, в окружении своих кошек.

В свободное время Макс любит кататься на водном мотоцикле Red Bull, стоимость которого, по слухам, составляет около 16 000 фунтов.

Говорят, что для всех своих путешествий по миру Макс купил у сэра Ричарда Брэнсона частный самолет стоимостью 12 миллионов фунтов, содержание которого обходится более чем в 830 000 фунтов. Ферстаппен путешествует на самолете, когда ему приходится преодолевать большие расстояния для участия в гонках, и часто подвозит других пилотов из Монако.

Личная коллекция автомобилей Макса, стоимость которой оценивается в 5 миллионов фунтов, впечатляет. Источником вдохновения во многом служил Джеймс Бонд - Макс владеет Aston Martin DB11 типа 007, который использовался в фильме «Спектр».