Канело Альварес назвал главное оружие Джермелла Чарло за несколько недель до боя
До боя Канело Альвареса против Джермелла Чарло осталось всего несколько недель, и, по словам Канело, он уже знает, какое «самое серьезное» оружие Чарло попытается использовать против него.
«Его самое большое оружие – это многофункциональность. Он может все: бить, держать удар, двигаться, он высокий. Я думаю, у него есть все, но я привык драться в любом стиле, и я готов!», - заявил Канело в интервью в рамках промоушена боя.
Оба бойца начали общаться с прессой перед поединком. Во время одного из интервью Канело озадачил мир бокса, рассказав о том, когда завершит профессиональную карьеру.
«Я думаю, что у меня есть еще как минимум четыре года, может быть, пять. Я являюсь профессиональным боксером с 15 лет. Это почти 18 лет профессионального боя. Я всегда говорил, что уйду на пенсию, когда мне будет 36 или 37, примерно в этом возрасте. Этого должно быть более чем достаточно. К тому времени я добьюсь многого и буду наслаждаться жизнью с семьей».
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