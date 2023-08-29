До боя Канело Альвареса против Джермелла Чарло осталось всего несколько недель, и, по словам Канело, он уже знает, какое «самое серьезное» оружие Чарло попытается использовать против него.

«Его самое большое оружие – это многофункциональность. Он может все: бить, держать удар, двигаться, он высокий. Я думаю, у него есть все, но я привык драться в любом стиле, и я готов!», - заявил Канело в интервью в рамках промоушена боя.

Оба бойца начали общаться с прессой перед поединком. Во время одного из интервью Канело озадачил мир бокса, рассказав о том, когда завершит профессиональную карьеру.

«Я думаю, что у меня есть еще как минимум четыре года, может быть, пять. Я являюсь профессиональным боксером с 15 лет. Это почти 18 лет профессионального боя. Я всегда говорил, что уйду на пенсию, когда мне будет 36 или 37, примерно в этом возрасте. Этого должно быть более чем достаточно. К тому времени я добьюсь многого и буду наслаждаться жизнью с семьей».