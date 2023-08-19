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Келли Пике – дочь трехкратного чемпиона мира и подруга Макса Ферстаппена. Похоже, скоро станет и девушкой трехкратного 🔥🔥🔥

Ред Булл Ред Булл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Келли Пике
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Макс Ферастаппен провел межсезонный перерыв в Формуле-1, отдыхая на Средиземном море вместе с подругой Келли Пике.

Max Verstappen is on holiday with girlfriend Kelly Piquet

25-летний действующий чемпион мира доминирует на трассе в 2023 году, выиграв десять гонок из 12. Ферстаппен также поделился снимком с воды.

He was pictured relaxing on a float in the sea

Тем временем Келли не ограничилась одним фото.

Kelly, left, is the daughter of legendary racing driver Nelson Piquet
Kelly also wowed in a black bikini
She wore a see-through dress over the top of the bikini
The revealing snaps were praised by her fans
Kelly has 1.2 million followers on Instagram

В подписи к снимкам она написала: «Мое лучшее лето ❤️».

Verstappen and Piquet were pictured kissing on a boat
Verstappen is enjoying Formula One's mid-season break
Kelly has shared a host of pictures of the holiday on social media
She was also snapped on the boat looking out at the beautiful blue sea

34-летняя Келли, дочь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, встречается с Ферстаппеном с января 2021 года. До этого она два года встречалась с бывшим гонщиком Red Bull Даниилом Квятом.

Ферстаппен уже скоро вернется в паддок на Гран-при Нидерландов 27 августа. Макс стремится побить свой же рекорд – 15 побед за один сезон.

4 комментария

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postblueink
Ответ Вадим Сидоров
Вообще говорят что если мужику и брать даму с ребёнком, то лучше с девочкой, как в случае с Ферсом. С девочками проще, они меньше бесят, от них меньше шума.
Секреты семейной жизни на Домашнем.
+11
0
+11
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Дмитрий Васин
Квят тут оказался быстрее)
+5
0
+5
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Вадим Сидоров
Вообще говорят что если мужику и брать даму с ребёнком, то лучше с девочкой, как в случае с Ферсом. С девочками проще, они меньше бесят, от них меньше шума.
+4
-2
+2
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Pink Floyd1276
Разница почти в 10 лет - 2-ой сезон сериала с участием Пике.
+1
0
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