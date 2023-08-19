Макс Ферастаппен провел межсезонный перерыв в Формуле-1, отдыхая на Средиземном море вместе с подругой Келли Пике.

25-летний действующий чемпион мира доминирует на трассе в 2023 году, выиграв десять гонок из 12. Ферстаппен также поделился снимком с воды.

Тем временем Келли не ограничилась одним фото.

В подписи к снимкам она написала: «Мое лучшее лето ❤️».

34-летняя Келли, дочь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, встречается с Ферстаппеном с января 2021 года. До этого она два года встречалась с бывшим гонщиком Red Bull Даниилом Квятом.

Ферстаппен уже скоро вернется в паддок на Гран-при Нидерландов 27 августа. Макс стремится побить свой же рекорд – 15 побед за один сезон.