17-летний латвийско-литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал о состоянии фигурного катания в отсутствии российских спортсменов.

«Фигурное катание в Латвии было вообще непопулярно. Даже никто не знал, что это такое. Но в последние два года все изменилось благодаря бронзе Дениса Васильева на чемпионате Европы. Теперь есть отдельные виды льдов, массовое катание для фигуристов.

Я в принципе за фигурным катанием немного слежу, но за прошлогодним сезоном в России, да, следил. Мне очень понравилась произвольная программа Дмитрия Алиева. Вот я от нее прям кайфовал и какую-то мотивацию ловил, поэтому даже иногда перед тренировками смотрел ее.

Без россиян скучно. Абсолютно нет конкуренции. Если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься.

Мне всегда нравится в российских спортсменах то, что они на каждом старте не повторяют одни и те же прыжки, исполняют их по-разному. Вот мне нравится, когда ты гадаешь, сделает он этот прыжок или не сделает. И вот если сделает, ты получаешь такой нереальный кайф. А когда ты видишь, что он не делает, ты так же искренне расстраиваешься за этого спортсмена. Вот эта игра эмоций мне очень нравится.

В чем отличие фигурного катания Латвии и России? Подход к тренировкам. В России все очень систематизировано. К примеру, первый лед в 12, значит, перед ним разминка, после льда - заминка. За этим очень следят. А если ты это не делаешь, то потом тебе могут «навешать». Дисциплина намного жестче. В Латвии в плане фигурного катания сейчас все намного лучше, тоже есть какая-то дисциплина, систематизация, но это все равно еще не так, как в России. Наверное, благодаря именно этой «российской» системе я и добился прогресса в прыжках.

У нас все очень дорого. Все сами, никакой помощи со стороны нет. Сборы, тренировки, коньки и остальное оплачиваешь сам. Когда попал в сборную, то коньки, наверное, разок или два выдавали, но это был максимум. Чтобы прям плотно заниматься, я думаю, нужно €50 тыс. в год, где-то так.

Здесь в основном все держится на деньгах. То есть ты платишь — тебя тренируют, не платишь — тебя не тренируют. Нет личного интереса тренера к конкретному спортсмену», - рассказал Кочкерс.

источник