Сын Леброна Джеймса в понедельник был доставлен в отделение интенсивной терапии после остановки сердца во время баскетбольной тренировки, сообщает TMZ.

Представитель семьи Джеймс заявил: «Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенес остановку сердца.

Медицинский персонал смог позаботиться о Бронни и отвезти его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Мы просим уважения и конфиденциальности для семьи Джеймс и будем сообщать СМИ, когда появится больше информации.

Леброн и Саванна хотели бы публично выразить свою глубокую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу Университета Южной Калифорнии за их невероятную работу и обеспечение безопасности своих спортсменов».

Сообщается, что Джеймс был без сознания, когда его доставили в больницу на машине скорой помощи - это был «код 3», который сопровождается сиреной и мигалками.

Напомним, что 18-летний Бронни ранее принял решение играть в колледже за «USC Trojans», несмотря на предложенные варианты в штатах Огайо, Орегон и Кентукки.