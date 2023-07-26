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⚡️⚡️⚡️ Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки. Он в больнице

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Сын Леброна Джеймса в понедельник был доставлен в отделение интенсивной терапии после остановки сердца во время баскетбольной тренировки, сообщает TMZ.

Представитель семьи Джеймс заявил: «Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенес остановку сердца.

Медицинский персонал смог позаботиться о Бронни и отвезти его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Мы просим уважения и конфиденциальности для семьи Джеймс и будем сообщать СМИ, когда появится больше информации.

Леброн и Саванна хотели бы публично выразить свою глубокую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу Университета Южной Калифорнии за их невероятную работу и обеспечение безопасности своих спортсменов».

Сообщается, что Джеймс был без сознания, когда его доставили в больницу на машине скорой помощи - это был «код 3», который сопровождается сиреной и мигалками.

Напомним, что 18-летний Бронни ранее принял решение играть в колледже за «USC Trojans», несмотря на предложенные варианты в штатах Огайо, Орегон и Кентукки.

1 комментарий

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Spasibov
Ох ты ж... Дай мальчишке бог здоровья. Леброну, возможно, стоит не нагнетать ожиданий "игры вдвоём с сыном". У парня, похоже, карьера в принципе под угрозой. Надеюсь, трагедии не произойдёт.
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