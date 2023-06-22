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«Канело» Альварес уже не там, где был раньше». Молодой боксер считает, что лучшие дни мексиканца уходят

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Сауль Альварес Сауль Альварес
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Американский боец ​​Эдгар Берланга считает Сауля «Канело» Альвареса одним из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории, но отмечает, что дни его славы подходят к концу.

26-летний спортсмен считает, что лучшие дни мексиканца позади, но все еще надеется вскоре встретиться с ним.

Берланга сказал в интервью BoxingScene.com, что «Канело» больше не находится в той позиции, которую он когда-то занимал в элите бокса.

«Я думаю, что он сдается», — сказал Берланга BoxingScene.com.

«Я не думаю, что он там, где он был раньше, хотя он настоящий зверь и остается среди лучших».

Берланга только что подписал контракт с Эдди Хирном и его компанией Matchroom Boxing. Слова уроженца Бруклина подкрепляются недавними выступлениями «Канело», который не только не смог победить россиянина Дмитрия Бивола, но и значительно уступил ему, а затем показал средний результат против Джона Райдера.

Согласны, что дни Альвареса уходят?

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