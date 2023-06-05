Поднялся кипиш в соцсетях.

Поклонники гонок пригрозили бойкотировать NASCAR после того, как изменился логотип гоночной организации, что связано с празднованием месяца гордости.

NASCAR присоединился к ежегодной акции, которую давно поддерживают такие спортивные гиганты, как, например, НФЛ и НХЛ. Таким образом организация выразила поддержку ЛГБТ сообществу.

Однако, в соцсетях неоднозначно отреагировали на подобный жест. Многие фанаты заявили, что откажутся от просмотра чемпионата.

«Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество во время #PrideMonth и в остальное время», - сказано в официальном аккаунте NASCAR в соцсетях.

Пост вызвал возмущение большого количества поклонников.

💭 «Да, больше никакого NASCAR для меня нет!»

💭 «Бойкот @NASCAR. Пока».

💭 «А мы будем праздновать то, что больше не имеем к вам никакого отношения».

💭 «Прощай NASCAR, живи в своем мире».

💭 «И вы сошли с ума?»

Хэштег #BoycottNASCAR даже попал в тренды твиттера.