👋 «Прощай NASCAR, живи в своем мире». Главная серия автогонок США решила поддержать месяц гордости. Фанаты начали массовый бойкот 🛑
Поднялся кипиш в соцсетях.
Поклонники гонок пригрозили бойкотировать NASCAR после того, как изменился логотип гоночной организации, что связано с празднованием месяца гордости.
NASCAR присоединился к ежегодной акции, которую давно поддерживают такие спортивные гиганты, как, например, НФЛ и НХЛ. Таким образом организация выразила поддержку ЛГБТ сообществу.
Однако, в соцсетях неоднозначно отреагировали на подобный жест. Многие фанаты заявили, что откажутся от просмотра чемпионата.
«Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество во время #PrideMonth и в остальное время», - сказано в официальном аккаунте NASCAR в соцсетях.
Пост вызвал возмущение большого количества поклонников.
💭 «Да, больше никакого NASCAR для меня нет!»
💭 «Бойкот @NASCAR. Пока».
💭 «А мы будем праздновать то, что больше не имеем к вам никакого отношения».
💭 «Прощай NASCAR, живи в своем мире».
💭 «И вы сошли с ума?»
Хэштег #BoycottNASCAR даже попал в тренды твиттера.
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