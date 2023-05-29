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Джессика Пегула: состояние, семья, личная жизнь – все, что нужно знать о чемпионке-дочке миллиардера

Джессика Пегула Джессика Пегула
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Теннис Теннис

Джессика Пегула зарекомендовала себя как одна из лучших теннисисток мира. У американки пока только два титула WTA в одиночном разряде, но хорошие результаты Джессики в крупных турнирах позволяют ей занимать третье место в рейтинге.

 

Родители

Пегула родилась в Буффало, штат Нью-Йорк, в семье миллиардера Терри Пегулы. Терри — крупный американский бизнесмен, владеющий компанией по добыче нефти и газа в штате Западная Виргиния, а также различными активами в американском спорте: компанией Pegula Sports and Entertainment, клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс».

Расцвет карьеры

Американка изучала коммуникации в Питтсбургском университете и окончила его в 2015 году, когда дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема. Джессика вышла в основную сетку Открытого чемпионата США и обыграла Элисон ван Эйтванк со счетом 7-5, 6-3, а затем проиграла Доминике Цибулковой со счетом 5-7, 7-5, 6-3 во втором раунде.

Джессика Пегула вышла в свой первый финал WTA в одиночном разряде на Открытом чемпионате Канады 2018 и впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA в феврале 2019 года.

В 2021-м году Пегула была уже в топ-20 рейтинга WTA. В 2022-м году Джессика завоевала свой первый титул WTA 1000 в Гвадалахаре, обыграв в финале Марию Саккари (6-2 6-3). 24 октября 2022 года она поднялась на высшее в карьере третье место в рейтинге. 

В начале января стала победителем United Cup в составе сборной США. В полуфинале Пегула разгромила первую ракетку мира Игу Свёнтек — 6-2 6-2.

Состояние

Состояние Джессики Пегулы в настоящее время оценивается примерно в 7,1 млн долларов, не считая суммы, которую она могла бы унаследовать от своей семьи. За свою карьеру американка заработала 8 974 956 долларов призовых.

Пегула подписала рекламные контракты с Yonex, Adidas и Ready Nutrition, а также имеет собственную линию средств по уходу за кожей под названием Ready 24.

Личная жизнь

В 2021 году Джессика Пегула вышла замуж за своего давнего друга Тейлора Гахагена. Гахаген по профессии инвестиционный аналитик и сотрудник Pegula Sports and Entertainment. Он также стал соучредителем организации по защите животных под названием A Lending Paw, которая занимается поддержкой собак-спасателей и поиском для них новых домов.

6 комментариев

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Марк Власов
Ответ j-o-k-e-r
страшная
Зубы белые, фигура хорошая, грудь есть, папа миллиардер. С этим набором ты быстро забудешь, что она не вписывается в какие-то твои шаблоны красоты
+5
0
+5
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Ivan Ivanych
Вообще могла бы не играть, папка на 10 поколений вперед заработал. Но играет, зарабатывает, конечно, не как ротенберг ищ локомотива, но всё же ..
+4
0
+4
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Koulmann
Ответ Марк Власов
Зубы белые, фигура хорошая, грудь есть, папа миллиардер. С этим набором ты быстро забудешь, что она не вписывается в какие-то твои шаблоны красоты
Образованная, сама зарабатывает на жизнь, хорошая семья, есть хобби и увлечения. В инсте нет сисек и самолюбования - теннис, семья, команда.
По мне так уже это достойно внимания, а если надо, в наше время нужную внешность и размер сделать - не проблема, если надо и хочется (вопрос - надо ли?)) Гораздо сложнее образование получить и кругозор развить, чем сиськи и губы надуть, нос поправить и т. д.
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+2
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Koulmann
Несмотря, что папа - милиардер, но девочка закончила университет, потом пахала на корте, еще и бизнес организовала.
Другая планета, на фоне русских мажоров и всяких неудачниц типа последней героини спортса, как ее, Жук.
+2
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D-eisler@yandex.ru
не знаю почему ,она мне очень нравится. Очень обаятельная
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