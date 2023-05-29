Джессика Пегула зарекомендовала себя как одна из лучших теннисисток мира. У американки пока только два титула WTA в одиночном разряде, но хорошие результаты Джессики в крупных турнирах позволяют ей занимать третье место в рейтинге.

Родители

Пегула родилась в Буффало, штат Нью-Йорк, в семье миллиардера Терри Пегулы. Терри — крупный американский бизнесмен, владеющий компанией по добыче нефти и газа в штате Западная Виргиния, а также различными активами в американском спорте: компанией Pegula Sports and Entertainment, клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс».

Расцвет карьеры

Американка изучала коммуникации в Питтсбургском университете и окончила его в 2015 году, когда дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема. Джессика вышла в основную сетку Открытого чемпионата США и обыграла Элисон ван Эйтванк со счетом 7-5, 6-3, а затем проиграла Доминике Цибулковой со счетом 5-7, 7-5, 6-3 во втором раунде.

Джессика Пегула вышла в свой первый финал WTA в одиночном разряде на Открытом чемпионате Канады 2018 и впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA в феврале 2019 года.

В 2021-м году Пегула была уже в топ-20 рейтинга WTA. В 2022-м году Джессика завоевала свой первый титул WTA 1000 в Гвадалахаре, обыграв в финале Марию Саккари (6-2 6-3). 24 октября 2022 года она поднялась на высшее в карьере третье место в рейтинге.

В начале января стала победителем United Cup в составе сборной США. В полуфинале Пегула разгромила первую ракетку мира Игу Свёнтек — 6-2 6-2.

Состояние

Состояние Джессики Пегулы в настоящее время оценивается примерно в 7,1 млн долларов, не считая суммы, которую она могла бы унаследовать от своей семьи. За свою карьеру американка заработала 8 974 956 долларов призовых.

Пегула подписала рекламные контракты с Yonex, Adidas и Ready Nutrition, а также имеет собственную линию средств по уходу за кожей под названием Ready 24.

Личная жизнь

В 2021 году Джессика Пегула вышла замуж за своего давнего друга Тейлора Гахагена. Гахаген по профессии инвестиционный аналитик и сотрудник Pegula Sports and Entertainment. Он также стал соучредителем организации по защите животных под названием A Lending Paw, которая занимается поддержкой собак-спасателей и поиском для них новых домов.