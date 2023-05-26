Сауль Канело Альварес резко высказался о Коноре Макгрегоре в ответ на слова ирландского бойца о мексиканском боксере.

Канело, похоже, не станет уклоняться от потенциального вызова, несмотря на статус желающего с ним драться.

На прошлой неделе ирландец уверенно заявил, что у него не будет проблем с Канело.

«Я левша, Джон Райдер — левша, Билли Джо Сондерс — левша — я видел методы», — сказал МакГрегор. «Я знаю, что он ослабевает. Я бы дрался с Канело без проблем».

Мексиканский боксер тоже не колебался: «На самом деле я не знал о его словах, потому что сейчас у меня нет социальных сетей на моем телефоне, но я побью его одной рукой».

Канело не исключил повторного боя в родной Мексике.

«Я готов драться где угодно в Мексике, это было бы честью для меня. Не сейчас и не в ближайшее время, но я не исключаю такой возможности в будущем», — сказал он.

После этих заявлений Конор Макгрэгор оскорбил Альвареса в социальных сетях, но быстро удалил публикацию.

«Канело, ты маленькая рыжая сосиска. Я побью тебя без рук. Не забывай об этом».

Будем ждать дальнейшего развития событий.