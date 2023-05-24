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Роджер Федерер поделился забавной историей о том, как фанат принял его за Рафаэля Надаля

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Роджер Федерер рассказал о забавном инциденте, когда фанат перепутал его с другой иконой тенниса — Рафаэлем Надалем.

Роджер общался со своими поклонниками в социальных сетях и один из них поинтересовался, принимали ли его когда-нибудь за кого-то другого. 20-кратный чемпион турниров Большого шлема вспомнил случай на Гран-при Формулы-1 в Майами ранее в этом месяце, когда фанат попросил сфотографироваться, но назвал его «мистер Надаль».

«Недавно был случай на Формуле-1. Парень спросил: «Можно сфотографироваться с вами, мистер Надаль?». Я сказал ему, что я не мистер Надаль. Он извинился и ушел, не сфотографировавшись», — написал он в Федерер в Twitter.

Два величайших теннисиста всех времен были главными соперниками около 15 лет. Тем не менее, им все же удавалось поддерживать дружеские отношения на протяжении всей своей блестящей карьеры.

1 комментарий

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nekueta@gmail.com
Как же был разочарован тот парень…
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