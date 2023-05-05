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🚫🥃 «Ее нужно потягивать». Рэпер Питбуль рассказал, как Майкл Джордан запрещал «пить» его текилу

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Пробовали Cincoro?

Рэпер Питбуль поделился историей личного опыта общения с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

Его воздушество владеет командами НБА, NASCAR, имеет огромную сделку с Nike, а также выпускает собственный бренд люксовой текилы «Cincoro».

Джордан настаивает на том, что его текилу нельзя пить, как любую другую. Об этом рассказал рэпер Питбуль, вспомним забавную историю.

Michael Jordan is Selling Tequila Now

Рэпер владеет Trackhouse Racing в серии NASCAR Cup, поэтому неудивительно, что ему довелось пообщаться с баскетболистом на одной из тематических тусовок.

Лауреат премии Грэмми признался: «Я не тусуюсь с Джорданом, но однажды мы встретились после гонок.

Нет, ты не должен пить это! Мою текилу нужно потягивать, - сказал Джордан Питбулю. Рэпер послушался: Я потягивал и бесился».

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